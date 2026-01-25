محمد صلاح الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ ليفربول

خبرني - سجّل محمد صلاح رقماً قياسياً جديداً في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أصبح أكثر لاعبي النادي صناعةً للأهداف في المسابقة، رافعاً رصيده إلى 90 تمريرة حاسمة، رغم الخسارة الدرامية التي تلقاها "الريدز" أمام بورنموث بنتيجة 2-3.

الرقم الجديد وضع النجم المصري منفرداً على قمة صانعي الأهداف في تاريخ ليفربول بالبريميير ليغ، متجاوزاً أسطورة النادي ستيفن جيرارد، في إنجاز يؤكد استمرارية تأثيره منذ انضمامه إلى الفريق، ليس فقط تهديفياً، بل كقائد هجومي يصنع الفارق لزملائه.

مباراة بورنموث حملت سيناريو قاسياً على ليفربول، الذي تقدم في النتيجة وظهر قادراً على حسم اللقاء، قبل أن تنقلب الأمور في الدقائق الأخيرة، ويخطف أصحاب الأرض فوزاً مثيراً بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتحوّل إنجاز صلاح الفردي إلى نقطة ضوء وحيدة في ليلة محبطة لجماهير الفريق.

وواصل محمد صلاح خلال اللقاء لعب دوره المحوري، ونجح في إضافة تمريرة حاسمة جديدة إلى سجله، عاكسةً حضوره الدائم في لحظات الحسم، وقدرته على صناعة الفرص حتى في المباريات الصعبة التي لا تسير وفق رغبة ليفربول.

واللافت أن قائمة أكثر لاعبي ليفربول صناعةً للأهداف في الدوري الإنجليزي تضم أسماء تاريخية مثل ترينت ألكسندر أرنولد، ستيف ماكمانامان، أندرو روبرتسون وروبرتو فيرمينو، إلا أن صلاح بات الاسم الأبرز بينها، بعدما جمع بين التهديف الغزير وصناعة اللعب على أعلى مستوى.

ورغم مرارة الخسارة أمام بورنموث، يبقى الرقم القياسي الذي حققه صلاح دليلاً جديداً على قيمته الفنية والتاريخية داخل ليفربول، وعلى كونه أحد أعظم من ارتدوا قميص النادي في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز.