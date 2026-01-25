الأهلي يعلن انتقال حمزة عبدالكريم إلى برشلونة

خبرني - أكد النادي الأهلي اكتمال إجراءات انتقال اللاعب حمزة عبدالكريم إلى برشلونة خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

أعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي عن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق الأحمر إلى برشلونة الإسباني.

وقال وليد صلاح في تصريح لقناة أون سبورت: "حمزة عبد الكريم أتم انتقاله إلى برشلونة وأتمنى توفيقه هناك وألا يعود إلى مصر مرة أخرى".

وأضاف "حمزة سوف يسافر إلى إسبانيا في الأيام المقبلة بعد استخراج التأشيرة التي تحتاج بعض الوقت".

وكان الأهلي قد جدد عقد حمزة عبدالكريم قبل الموافقة على انتقاله على سبيل الإعارة لبرشلونة مع أحقية الشراء بعد نهاية الموسم.

وكانت وسائل إعلام إسبانية كشفت عن أن هناك تفاصيل صغيرة متبقية لإتمام الاتفاق بين برشلونة والأهلي لاستعارة حمزة عبدالكريم، مبينة أن اللاعب الشاب سينضم إلى رديف برشلونة حتى يونيو (حزيران) المقبل، مع خيار شراء ارتفعت قيمته من 1.25 إلى 1.5 مليون يورو، كما تتضمن الصفقة حوافز مرتبطة بمشاركته مع النادي الكتالوني تصل إلى 5 ملايين يورو، وهو رقم أعلى من الـ3 ملايين التي جرى التفاوض عليها في البداية، إلى جانب رفع نسبة إعادة البيع مستقبلاً من 10% إلى 15%.