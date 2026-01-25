الأهلي يعلن انتقال حمزة عبدالكريم إلى برشلونة

الأهلي يعلن انتقال حمزة عبدالكريم إلى برشلونة
خبرني - أكد النادي الأهلي اكتمال إجراءات انتقال اللاعب حمزة عبدالكريم إلى برشلونة خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
أعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي عن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق الأحمر إلى برشلونة الإسباني.
وقال وليد صلاح في تصريح لقناة أون سبورت: "حمزة عبد الكريم أتم انتقاله إلى برشلونة وأتمنى توفيقه هناك وألا يعود إلى مصر مرة أخرى".
وأضاف "حمزة سوف يسافر إلى إسبانيا في الأيام المقبلة بعد استخراج التأشيرة التي تحتاج بعض الوقت".
وكان الأهلي قد جدد عقد حمزة عبدالكريم قبل الموافقة على انتقاله على سبيل الإعارة لبرشلونة مع أحقية الشراء بعد نهاية الموسم.
وكانت وسائل إعلام إسبانية كشفت عن أن هناك تفاصيل صغيرة متبقية لإتمام الاتفاق بين برشلونة والأهلي لاستعارة حمزة عبدالكريم، مبينة أن اللاعب الشاب سينضم إلى رديف برشلونة حتى يونيو (حزيران) المقبل، مع خيار شراء ارتفعت قيمته من 1.25 إلى 1.5 مليون يورو، كما تتضمن الصفقة حوافز مرتبطة بمشاركته مع النادي الكتالوني تصل إلى 5 ملايين يورو، وهو رقم أعلى من الـ3 ملايين التي جرى التفاوض عليها في البداية، إلى جانب رفع نسبة إعادة البيع مستقبلاً من 10% إلى 15%.
