  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مبابي يداوي جراح براهيم دياز بتسديدة (بانينكا)

مبابي يداوي جراح براهيم دياز بتسديدة (بانينكا)

2026-01-25 02:04:59
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - وجّه كيليان مبابي رسالة دعم واضحة لزميله في ريال مدريد براهيم دياز، بعدما سجّل ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" في فوز فريقه على فياريال، مؤكداً أن اختياره لهذه الطريقة كان إهداءً مباشراً للاعب المغربي بعد ما مرّ به خلال الأيام الماضية.

ريال مدريد خرج بانتصار مهم من ملعب لا سيراميكا عقب فوزه بهدفين دون رد على فياريال، حملا توقيع مبابي الذي افتتح التسجيل مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يحسم المواجهة في الوقت بدل الضائع، حيث إن الفوز وضع الفريق في صدارة الدوري الإسباني مؤقتاً بانتظار مباراة برشلونة، ومنح دفعة قوية لكتيبة المدرب ألفارو أربيلوا في سباق اللقب.

في المقابل ركلة الجزاء الثانية حملت بعداً إنسانياً واضحاً، إذ نفّذها مبابي بهدوء عبر تسديدة "بانينكا" في منتصف المرمى، مستغلاً اندفاع الحارس لويز جونيور إلى الجهة اليمنى.

وعقب الهدف، التقطت الكاميرات لحظة توجّه النجم الفرنسي بالكلام نحو براهيم دياز وهو يردد: "من أجلك، من أجلك"، في إشارة مباشرة إلى زميله.

يذكر أن براهيم عاش أسبوعاً صعباً بعد إهداره ركلة جزاء بالطريقة نفسها في نهائي كأس أمم أفريقيا مع منتخب المغرب أمام السنغال، حين تصدى لها الحارس إدوارد ميندي، قبل أن يخسر "أسود الأطلس" المباراة بهدف دون رد، إذ أن تلك اللقطة جلبت للاعب انتقادات واسعة، رغم اعتذاره السريع وتحمله للمسؤولية.

MENAFN25012026000151011027ID1110646214

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث