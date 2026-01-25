مبابي يداوي جراح براهيم دياز بتسديدة (بانينكا)

خبرني - وجّه كيليان مبابي رسالة دعم واضحة لزميله في ريال مدريد براهيم دياز، بعدما سجّل ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" في فوز فريقه على فياريال، مؤكداً أن اختياره لهذه الطريقة كان إهداءً مباشراً للاعب المغربي بعد ما مرّ به خلال الأيام الماضية.

ريال مدريد خرج بانتصار مهم من ملعب لا سيراميكا عقب فوزه بهدفين دون رد على فياريال، حملا توقيع مبابي الذي افتتح التسجيل مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يحسم المواجهة في الوقت بدل الضائع، حيث إن الفوز وضع الفريق في صدارة الدوري الإسباني مؤقتاً بانتظار مباراة برشلونة، ومنح دفعة قوية لكتيبة المدرب ألفارو أربيلوا في سباق اللقب.

في المقابل ركلة الجزاء الثانية حملت بعداً إنسانياً واضحاً، إذ نفّذها مبابي بهدوء عبر تسديدة "بانينكا" في منتصف المرمى، مستغلاً اندفاع الحارس لويز جونيور إلى الجهة اليمنى.

وعقب الهدف، التقطت الكاميرات لحظة توجّه النجم الفرنسي بالكلام نحو براهيم دياز وهو يردد: "من أجلك، من أجلك"، في إشارة مباشرة إلى زميله.

يذكر أن براهيم عاش أسبوعاً صعباً بعد إهداره ركلة جزاء بالطريقة نفسها في نهائي كأس أمم أفريقيا مع منتخب المغرب أمام السنغال، حين تصدى لها الحارس إدوارد ميندي، قبل أن يخسر "أسود الأطلس" المباراة بهدف دون رد، إذ أن تلك اللقطة جلبت للاعب انتقادات واسعة، رغم اعتذاره السريع وتحمله للمسؤولية.