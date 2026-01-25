مبابي يداوي جراح براهيم دياز بتسديدة (بانينكا)
خبرني - وجّه كيليان مبابي رسالة دعم واضحة لزميله في ريال مدريد براهيم دياز، بعدما سجّل ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" في فوز فريقه على فياريال، مؤكداً أن اختياره لهذه الطريقة كان إهداءً مباشراً للاعب المغربي بعد ما مرّ به خلال الأيام الماضية.
ريال مدريد خرج بانتصار مهم من ملعب لا سيراميكا عقب فوزه بهدفين دون رد على فياريال، حملا توقيع مبابي الذي افتتح التسجيل مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يحسم المواجهة في الوقت بدل الضائع، حيث إن الفوز وضع الفريق في صدارة الدوري الإسباني مؤقتاً بانتظار مباراة برشلونة، ومنح دفعة قوية لكتيبة المدرب ألفارو أربيلوا في سباق اللقب.
في المقابل ركلة الجزاء الثانية حملت بعداً إنسانياً واضحاً، إذ نفّذها مبابي بهدوء عبر تسديدة "بانينكا" في منتصف المرمى، مستغلاً اندفاع الحارس لويز جونيور إلى الجهة اليمنى.
وعقب الهدف، التقطت الكاميرات لحظة توجّه النجم الفرنسي بالكلام نحو براهيم دياز وهو يردد: "من أجلك، من أجلك"، في إشارة مباشرة إلى زميله.
يذكر أن براهيم عاش أسبوعاً صعباً بعد إهداره ركلة جزاء بالطريقة نفسها في نهائي كأس أمم أفريقيا مع منتخب المغرب أمام السنغال، حين تصدى لها الحارس إدوارد ميندي، قبل أن يخسر "أسود الأطلس" المباراة بهدف دون رد، إذ أن تلك اللقطة جلبت للاعب انتقادات واسعة، رغم اعتذاره السريع وتحمله للمسؤولية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment