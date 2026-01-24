  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
العراق: إنجاز 80% من الجدار الأسمنتي مع سوريا

2026-01-24 06:06:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت القوات المسلحة العراقية، السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة وجه باستكمال بناء الجدار "الكونكريتي" مع سوريا الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 80%.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، نقلا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، قوله إن عناصر تنظيم داعش الإرهابي القادمين من سوريا مطلوبون للعراق بقضايا إرهابية، لافتا إلى أنهم سيوضعون في سجون محصنة.
وأضاف أن الجدار "الكونكريتي" مجهز بكاميرات حرارية، وأن هذا الجدار يعد واحداً من ثلاثة موانع رئيسة تفصل بين الحدود العراقية والسورية، إلى جانب الأسلاك الشائكة والخندق الشقي التي يضاف له.

