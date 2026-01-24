العراق: إنجاز 80% من الجدار الأسمنتي مع سوريا

403
العراق: إنجاز 80% من الجدار الأسمنتي مع سوريا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت القوات المسلحة العراقية، السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة وجه باستكمال بناء الجدار "الكونكريتي" مع سوريا الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 80%.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، نقلا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، قوله إن عناصر تنظيم داعش الإرهابي القادمين من سوريا مطلوبون للعراق بقضايا إرهابية، لافتا إلى أنهم سيوضعون في سجون محصنة.
وأضاف أن الجدار "الكونكريتي" مجهز بكاميرات حرارية، وأن هذا الجدار يعد واحداً من ثلاثة موانع رئيسة تفصل بين الحدود العراقية والسورية، إلى جانب الأسلاك الشائكة والخندق الشقي التي يضاف له.
