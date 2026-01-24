شائعة جديدة تطارد عادل إمام.. ونقيب الممثلين يكشف الحقيقة

شائعة جديدة تطارد عادل إمام.. ونقيب الممثلين يكشف الحقيقة
وأوضح زكي أن الزعيم يعيش حياته بشكل طبيعي ويقضي وقته مع أحفاده، داعياً وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة قبل تداول أخبار تتعلق بالحالة الصحية للرموز الفنية.
يُذكر أن عادل إمام ابتعد عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة بعد مسلسل "فلانتينو" عام 2020، وظهر آخر مرة علنياً في يوليو 2025 في حفل زفاف حفيده، كما استقبل مؤخراً وفداً إماراتياً رفيع المستوى في منزله وسط حضور نجليه محمد ورامي إمام، ما يعكس استقرار حالته الصحية واهتمامه بحياته العائلية.
24
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment