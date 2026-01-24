شائعة جديدة تطارد عادل إمام.. ونقيب الممثلين يكشف الحقيقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، بشكل قاطع كل ما تردد حول تعرض الفنان الكبير عادل إمام لأزمة صحية أو نقله إلى المستشفى، مؤكداً أن الأخبار المتداولة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.



وأوضح زكي أن الزعيم يعيش حياته بشكل طبيعي ويقضي وقته مع أحفاده، داعياً وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة قبل تداول أخبار تتعلق بالحالة الصحية للرموز الفنية.



يُذكر أن عادل إمام ابتعد عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة بعد مسلسل "فلانتينو" عام 2020، وظهر آخر مرة علنياً في يوليو 2025 في حفل زفاف حفيده، كما استقبل مؤخراً وفداً إماراتياً رفيع المستوى في منزله وسط حضور نجليه محمد ورامي إمام، ما يعكس استقرار حالته الصحية واهتمامه بحياته العائلية.

