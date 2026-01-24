مصدر: استئناف محادثات أوكرانيا وروسيا وأميركا في أبوظبي

403
مصدر: استئناف محادثات أوكرانيا وروسيا وأميركا في أبوظبي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مصدر مطلع إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بوساطة الولايات المتحدة استؤنفت السبت في أبوظبي.
وبدأت المحادثات الثلاثية النادرة الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات في الإمارات أمس.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن ممثلين كبارا من القوات المسلحة والمخابرات العسكرية الأوكرانية سينضمون إلى المحادثات اليوم السبت.
