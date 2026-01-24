طريقة مبتكرة لإذابة اللحوم خلال 15 دقيقة.. هل هي آمنة؟

403
طريقة مبتكرة لإذابة اللحوم خلال 15 دقيقة.. هل هي آمنة؟
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول مستخدمو مواقع التواصل طريقة لإذابة اللحم المجمد خلال 10-15 دقيقة بوضعه بين مقلتين من الفولاذ المقاوم للصدأ، ما يسرّع انتقال الحرارة ويحافظ على قوام اللحم.
لكن خبراء سلامة الغذاء يحذرون من ترك اللحم في درجة حرارة الغرفة بسبب نمو البكتيريا، ويشددون على:
الإذابة داخل الثلاجة واستخدامه خلال 24 ساعة.
التأكد من ذوبان الجزء الأوسط قبل الطهي.
استخدام الميكروويف على وضعية إذابة التجميد عند الحاجة.
ارم نيوز
