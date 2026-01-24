  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
طريقة مبتكرة لإذابة اللحوم خلال 15 دقيقة.. هل هي آمنة؟

2026-01-24 06:06:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول مستخدمو مواقع التواصل طريقة لإذابة اللحم المجمد خلال 10-15 دقيقة بوضعه بين مقلتين من الفولاذ المقاوم للصدأ، ما يسرّع انتقال الحرارة ويحافظ على قوام اللحم.


لكن خبراء سلامة الغذاء يحذرون من ترك اللحم في درجة حرارة الغرفة بسبب نمو البكتيريا، ويشددون على:
الإذابة داخل الثلاجة واستخدامه خلال 24 ساعة.
التأكد من ذوبان الجزء الأوسط قبل الطهي.


استخدام الميكروويف على وضعية إذابة التجميد عند الحاجة.

