مستعمرون يهاجمون المزارعين في قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- هاجم مستعمرون، اليوم السبت، المزارعين في قرية مخماس، شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين مسلحين هاجموا المزارعين في أرضهم، وحاولوا منعهم من العمل في المكان.
يذكر بأن عددا من المواطنين، ومتضامنيْن أجنبيين، أصيبوا قبل أيام، وأُحرقت عدة مساكن ومركبتين في هجوم للمستعمرين على تجمع خلة السدرة البدوي قرب قرية مخماس.
