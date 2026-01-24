  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مستعمرون يهاجمون المزارعين في قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة

2026-01-24 06:06:18
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- هاجم مستعمرون، اليوم السبت، المزارعين في قرية مخماس، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين مسلحين هاجموا المزارعين في أرضهم، وحاولوا منعهم من العمل في المكان.

يذكر بأن عددا من المواطنين، ومتضامنيْن أجنبيين، أصيبوا قبل أيام، وأُحرقت عدة مساكن ومركبتين في هجوم للمستعمرين على تجمع خلة السدرة البدوي قرب قرية مخماس.

