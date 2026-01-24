اتحاد ألعاب القوى ينظم سباقا للأشبال والزهرات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN- نظم اتحاد ألعاب القوى سباقاً لفئتيّ الأشبال والزهرات، في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، تحت شعار "خطوة نحو النور"، والذي أقيم وسط ركام المنازل المهدمة ومخيمات النازحين، بهدف بث العزيمة والأمل لدى المشاركين، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأطفال، جراء حرب الإبادة والعدوان.

واتسمت الفعالية بروح التنافسية العالية والإصرار، حيث تسابق المشاركون في مسافات متنوعة، أظهرت قدرات بدنية لافتة.

وفي فئة سباق 1000 متر للأشبال، حل خليل أبو مراحيل بالمركز الأول، ووصيفه رامي العبيد، وثالثاً براء العبيد. وبذات الفئة لمنافسة 200 متر، فقد حصل على المرتبة الأولى زكي الطويل، وثانياً فارس أبو معمر، وثالثاً يامن الطويل.

أما بفئة الزهرات لسباق 200 متر، فحلت أولاً ملك العكلوك، وثانياً حلا عبيد، وثالثاً رهف عايش.

وأكد سمير النباهين، عضو اتحاد ألعاب القوى، ورئيس لجنة المسابقات في المحافظات الجنوبية، على أهمية هذه الأنشطة في اكتشاف المواهب الواعدة، ونشر ثقافة ألعاب القوى، رغم التحديات القاسية التي يمر بها القطاع.

بدوره، قال الرياضي محمد المصدر، إن الهدف من هذه الفعالية يتجاوز المنافسة الرياضية، فهي رسالة دعم نفسي للأطفال في مناطق النزوح، وفرصة لإخراجهم من أجواء الحرب إلى فضاءات الأمل والموهبة.

وفي الختام، جرى تكريم الفائزين وسط أجواء من الفرح والاعتزاز، ومطالبات بضرورة تكثيف هذه الأنشطة التي تعيد صياغة مفهوم الصمود من خلال الرياضة.