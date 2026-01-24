اتحاد ألعاب القوى ينظم سباقا للأشبال والزهرات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة

اتحاد ألعاب القوى ينظم سباقا للأشبال والزهرات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة
واتسمت الفعالية بروح التنافسية العالية والإصرار، حيث تسابق المشاركون في مسافات متنوعة، أظهرت قدرات بدنية لافتة.
وفي فئة سباق 1000 متر للأشبال، حل خليل أبو مراحيل بالمركز الأول، ووصيفه رامي العبيد، وثالثاً براء العبيد. وبذات الفئة لمنافسة 200 متر، فقد حصل على المرتبة الأولى زكي الطويل، وثانياً فارس أبو معمر، وثالثاً يامن الطويل.
أما بفئة الزهرات لسباق 200 متر، فحلت أولاً ملك العكلوك، وثانياً حلا عبيد، وثالثاً رهف عايش.
وأكد سمير النباهين، عضو اتحاد ألعاب القوى، ورئيس لجنة المسابقات في المحافظات الجنوبية، على أهمية هذه الأنشطة في اكتشاف المواهب الواعدة، ونشر ثقافة ألعاب القوى، رغم التحديات القاسية التي يمر بها القطاع.
بدوره، قال الرياضي محمد المصدر، إن الهدف من هذه الفعالية يتجاوز المنافسة الرياضية، فهي رسالة دعم نفسي للأطفال في مناطق النزوح، وفرصة لإخراجهم من أجواء الحرب إلى فضاءات الأمل والموهبة.
وفي الختام، جرى تكريم الفائزين وسط أجواء من الفرح والاعتزاز، ومطالبات بضرورة تكثيف هذه الأنشطة التي تعيد صياغة مفهوم الصمود من خلال الرياضة.
