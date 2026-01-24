403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الاحتلال ينصب حاجزا عند مدخل قرية مراح رباح جنوب بيت لحم
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حاجزا عسكريا عند مدخل قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، واحتجزت شبانا.
وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية، ودققت في هويات المواطنين، وفتشت مركباتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
وأضافت، أن تلك القوات احتجزت عددا من الشبان عند الحاجز المذكور، بعد ايقاف مركباتهم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment