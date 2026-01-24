الاحتلال ينصب حاجزا عند مدخل قرية مراح رباح جنوب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حاجزا عسكريا عند مدخل قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، واحتجزت شبانا.

وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية، ودققت في هويات المواطنين، وفتشت مركباتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وأضافت، أن تلك القوات احتجزت عددا من الشبان عند الحاجز المذكور، بعد ايقاف مركباتهم.