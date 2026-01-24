تقرير: حكومة الاحتلال تبدأ العام الجديد بمشاريع استعمارية متعددة في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدأت العام الجديد بمشاريع استعمارية متعددة في الضفة الغربية.

وأضافت في تقريرها الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، والذي يرصد الفترة من 17/1/2026-23/1/2026، أن العام 2026 هو عام انتخابات في إسرائيل، مبكرة كانت أو في موعدها، وفي هذه الحالة تركب الأحزاب الإسرائيلية بشكل عام وأحزاب اليمين الكهاني بشكل خاص موجات عالية من التطرف.

وتابع التقرير: تقول أوساط الحكم في دولة الاحتلال وخاصة المعنية بالسطو على أراضي الفلسطينيين وتحويلها إلى مجال حيوي للنشاطات الإسرائيلية الهدامة: "إذا كان العام 2025 عام ثورة في القرارات وفي تغيير مفهوم العمل، فإن العام 2026 هو عام الميدان وسنرى بالفعل أقداماً على الأرض". هذه الأوساط وخاصة في الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال، التي يقوم عليها بتسلئيل سموتريتش، تستند في أقوالها هذه وفي قدرتها على تحويلها إلى أفعال، إلى ما جاء في الاتفاقيات الائتلافية بين حزبي "الصهيونية الدينية" و"الليكود"، حيث تم الاتفاق بموافقة صريحة من بنيامين نتنياهو على إقامة 70 مستعمرة جديدة، القسم الأكبر منها يوجد على الأرض في انتظار شرعنتها بأثر رجعي، وبعضها جديد تماما بتركيز على محافظة القدس وشمال الضفة الغربية ومناطق الأغوار الفلسطينية، خاصة بعد شطب قانون "فك الارتباط" لعام 2005 والعودة من جديد الى المستعمرات التي كانت قائمة في حينه، والتوسع في بناء مستعمرات جديدة على جبل عيبال المطل على مدينة نابلس من الجهة الشمالية ومستعمرة "مدينة التمور" في غور الأردن، التي يفترض أن تستوعب مستعمرين من "الحريديين" وغيرهما من مشاريع الاستعمار.

في هذا السياق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال صادقت مؤخرًا على خطة واسعة للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية، بهدف إقامة مشروع استعماري جديد، حيث قامت مطلع العام بالاستيلاء على 695 دونمًا لإقامة حي استعماري جديد قرب مستعمرة "كرني شمرون" على أراضي قرى كفر لاقف وجينصافوط وديراستيا في وادي قانا، في منطقة توصف بأنها ذات أهمية استراتيجية عالية، ومن شأن السيطرة عليها قطع التواصل الجغرافي بين محافظتي سلفيت وقلقيلية.

وقال التقرير، إن الهدف من هذه الخطوة واضح وهو منع التواصل الجغرافي بين المدن والبلدات الفلسطينية في المحافظتين، وتحويلها إلى جيوب معزولة، بما يُضعف بشكل كبير القدرة على إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.

وأضاف: "يديعوت أحرونوت" أشارت كذلك إلى أن خطة الاستيلاء على المنطقة القريبة من "كرني شمرون"، كانت مطروحة على طاولة الحكومات الإسرائيلية منذ سنوات، لكنها لم تُنفذ لأسباب مختلفة. ففي عام 2019 حاول وزراء في الحكومة الدفع باتجاه الاستعمار في المنطقة، بالاستناد إلى قرار حكومي يعود إلى عام 1984، إلا أن المصادقات المطلوبة تعثرت، بسبب وجود بلدات وتجمعات فلسطينية تُقدّر بعشرات الآلاف في محيط المنطقة. الخطوة الحالية تربط بين المجلس الاستعماري في "كرني شمرون" وكل من مستعمرتي "إلكانا" و"عِتس إفرايم" (أقيمتا على أراضي قرية مسحة في سلفيت)، وتشمل مساحة تقارب 700 دونم إضافة إلى نحو 200 دونم أخرى "مملوكة" لرجال أعمال إسرائيليين، ومخصصة لإسكان الحريديين. ووفق المخطط، يُتوقع أن يضم المشروع آلاف الوحدات الاستعمارية، وأن يحوّل "كرني شمرون" إلى مدينة، مع ربط شارع 5 بشارع 505، وخلق تواصل جغرافي إسرائيلي يقطع ويحاصر القرى الفلسطينية في المنطقة ويحوّلها إلى جيوب معزولة.

وبحسب الصحيفة، يتضمن المشروع إقامة نحو 5,774 وحدة استعمارية في أحياء جديدة تمتد شرقًا، لربط مستعمرة "كرني شومرون" بمستعمرة "عِمانوئيل" الحريدية التي أقيمت عام 1983 ضمن حوض محمية وادي قانا في بلدة دير استيا شمال غرب محافظة سلفيت، إلى جانب إنشاء ما يُسمى بـمدينة تعليمية تضم عشرات المدارس ورياض الأطفال، فضلًا عن مرافق ثقافية ورياضية وتجارية كبيرة، من بينها قصر ثقافة، ونادٍ رياضي، ومركز تجاري رئيسي. كما يشمل المشروع تغييرًا في البنية التحتية، يتضمن إعادة تعبيد الطرق، ودفن خطوط الكهرباء، وإنشاء حديقة عامة باستثمار يتجاوز 10 ملايين شيقل، إضافة إلى شق طرق جديدة ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية.

ولفت التقرير إلى أنه في عام 2020، أُنشئت بؤرة استعمارية تُعرف باسم مزرعة ناحال قانا (وتُسمى أحيانًا "مزرعة دوروت") في المنطقة، وبدأت بممارسة ضغوط على السكان والمزارعين الفلسطينيين المجاورين. قام القائمون على المزرعة برعي الماشية داخل بساتين فلسطينية وحقول مزروعة، ومنعوا الفلسطينيين بالقوة من الوصول إلى مئات الدونمات في محيط البؤرة الاستعمارية. وفي السنوات الأخيرة، بدأ مطورون عقاريون بتسويق قطع أراضٍ في المنطقة لإنشاء مدينة مستقبلية تُسمى "دوروت عيليت"، مخصصة للمجتمع الحريدي، وكجزء من تسويق الأراضي، تُقدم شركة التطوير صورةً للمستعمرة المزمعة تشمل جميع المستعمرات الإسرائيلية المجاورة، بينما تُطمس القرى الفلسطينية المحيطة بها تمامًا. وقد تبين الآن أن الحكومة تنضم إلى هذه الجهود، حيث أطلقت الإدارة المدنية اسم "دوروت" على إعلان الأرض المجاور لممتلكات المطورين. وهذه ليست أول مستعمرة تُقام بمبادرة من مطورين عقاريين من القطاع الخاص يدّعون شراءهم أراضي من فلسطينيين. في شباط/فبراير 2023، وافقت الحكومة رسميًا على إنشاء مستعمرة "مشمار يهودا"، حيث خُصصت أراضٍ حكومية مجاورة لقطع أراضٍ استحوذ عليها مطورون عقاريون. ومن المستعمرات الأخرى التي أُنشئت بطريقة مماثلة في الماضي: "موديعين عيليت"، و"ريفافا"، و"أفني حيفتس"، وغيرها.

ونقل عن وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، قوله: (إقامة حي "دوروت" يشكّل اختراقًا هائلًا سيقود إلى بناء آلاف الوحدات السكنية في "كرني شومرون" التي ستتحول إلى مدينة). وتابع: (عندما تكون كرني شمرون قوية، يتحسن الأمن أيضًا في رعنانا وكفار سابا. نحن نواصل البناء وتطوير الاستيطان، ونواصل قتل فكرة الدولة الفلسطينية، ونواصل ترسيخ الحزام الأمني لـ"غوش دان" (منطقة تل أبيب)). كما نقلت الصحيفة عن رئيس مجلس "كرني شمرون" الاستعماري، يهوناتان كوزنيتس، قوله إن (إعلان الأراضي المجاورة كأراضي دولة ليس مجرد خطوة إستراتيجية تفرض وقائع على الأرض وتكبح الحلم الوهمي بدولة فلسطينية، بل خطوة دراماتيكية لخلق تواصل استيطاني واحد تكون كرني شمرون في مركزه).

وفي محافظة سلفيت كذلك، استولى المستعمرون على نحو 180 دونما من بلدة الزاوية، لتجهيز مقبرة للمستعمرين في المكان، كخطوة تحمل دلالات خطيرة فهي تهدف إلى فرض أمر واقع جديد وتوسيع السيطرة الاستعمارية في منطقة مستهدفة تتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات المستعمرين، بما في ذلك اقتلاع أشجار الزيتون وتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، إضافة إلى إصدار إخطارات تهدف للاستيلاء على نحو 4 آلاف دونم من أراضي البلدة، ضمن مخططات استعمارية من شأنها تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للمنطقة.

وفي هذا الصدد، قال مسير أعمال رئيس بلدية الزاوية، أمير شقير، إن المقابر الاستعمارية تستخدم كذريعة للاستيلاء على مزيد من الأراضي المحيطة وفرض قيود على وصول أصحابها إليها، ما يحوّل هذه المناطق إلى بؤر مغلقة تدعم التوسع الاستعماري على المدى الطويل.

وإلى جانب ذلك تخطط سلطات الاحتلال للشروع في تنفيذ مشروع طريق 45 الاستعماري، حيث أعلن يسرائيل غانتس، رئيس ما يُسمّى "المجلس الإقليمي بنيامين"، عن البدء الفعلي بتنفيذ المشروع خلال الأسابيع المقبلة، بميزانية تُقدّر بنحو 400 مليون شيقل، في خطوة تهدف إلى تكريس ضم المستعمرات شمال القدس وشرق رام الله وربطها بمدينة القدس. وتتعامل سلطات الاحتلال مع الاعتراضات القانونية التي قدّمها أصحاب الأراضي في قرى جبع، قلنديا، كفر عقب، الرام، مخماس، وبرقة، باعتبارها إجراءات شكلية. ويهدف المشروع، حسب محافظة القدس إلى ربط المستعمرات المقامة شرق رام الله وشمالي القدس مباشرة بطريق 443 الاستعماري، الذي يؤدي إلى القدس وأراضي عام 1948. وبحسب المخطط، ستنطلق الأعمال من أمام مستعمرة "مخماس" شرقًا، وصولًا إلى نفق حاجز قلنديا غربًا، بما يضمن اختصار زمن تنقّل المستعمرين وتأمين ارتباطهم المباشر بمدن الداخل. وبتنفيذ "طريق 45"، الذي يأتي بالتوازي مع عمليات توسيع للشوارع الالتفافية الممتدة من حاجز "حزما" حتى منطقة "عيون الحرامية" شرق رام الله، تعمل سلطات الاحتلال على إنشاء شبكة طرق مترابطة تخدم المستعمرات ما يحوّل شمال القدس وشرق رام الله إلى جيوب معزولة ضمن مجال جغرافي يسيطر عليه المستعمرون.

تضيف محافظة القدس، أن المشروع يُعد امتدادًا لمخطط قديم يعود إلى عام 1983، ضمن الأمر العسكري رقم 50 للطرق، الهادف إلى تقطيع أوصال التجمعات الفلسطينية وعزلها خلف الطرق الالتفافية، حيث يسعى الاحتلال من خلاله إلى دمج البنية التحتية للمستعمرات بالشبكة المركزية، في محاولة لمحو الخط الأخضر وفرض السيادة الفعلية على الأرض، وتحويل المستعمرات إلى ضواحٍ سكنية مرتبطة بمركز الدولة عبر طرق سريعة. وعلى هذا الأساس، تعاملت سلطات الاحتلال على مدار سنوات، مع الاعتراضات القانونية التي قدّمها أصحاب الأراضي في قرى جبع، قلنديا، كفر عقب، الرام، مخماس، وبرقة، باعتبارها إجراءات شكلية، حيث واصلت "الإدارة المدنية" طرح العطاءات وبدء الأعمال الميدانية، لا سيما في نفق قلنديا، بما يعكس سعي الاحتلال إلى فرض وقائع مادية تسبق أي قرار قضائي، ضمن رؤية استعمارية شاملة تهدف إلى جذب آلاف المستعمرين الجدد عبر توفير شبكة مواصلات تتيح لهم السكن في عمق الضفة الغربية مع الحفاظ على اتصال سريع بمدينة القدس، مشددة على أن المخطط لا يقتصر على الاستيلاء على الأراضي، بل يكرّس نظام فصل عنصري متكامل، من خلال إنشاء شبكة طرق متطورة للمستعمرين على حساب تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وخنق آفاق التنمية لأصحاب الأرض الأصليين.

وفي القدس كذلك، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مخطط لبناء 1400 وحدة استعمارية على الأرض التي أقيم عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة، ضمن مشروع يستهدف تغيير طبيعة المكان واستخدامه لأغراض استعمارية. وأوضحت الصحيفة أن ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" تخطط كذلك لإخلاء مقر "أونروا" في بلدة كفر عقب، في خطوة تستهدف إنهاء وجودها داخل القدس. وكانت جرافات الاحتلال قد شرعت الأسبوع الماضي بهدم مقر الوكالة بإشراف مباشر من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرّف إيتمار بن غفير برفقة ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل".

وقالت محافظة القدس إن "عمليات الهدم تشكل استهدافًا مباشرًا لوكالة أممية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية، لا سيما مع إقدام الاحتلال على إنزال علم الأمم المتحدة ورفع العلم الإسرائيلي داخل الحرم، بذريعة عدم الترخيص، في انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات الدولية".

وفي محافظة بيت لحم، تخطط سلطات الاحتلال لإقامة مستعمرة جديدة تحمل اسم "شدماه - يتسيف" شرق مدينة بيت ساحور في إطار مساعٍ لتوسيع الاستعمار في المنطقة على أراضٍ مصنفة "أراضي دولة"، في موقع معسكر مهجور كان يُعرف سابقًا باسم "شديما" (عش غراب). وبحسب تقارير إسرائيلية فإن المستعمرة الجديدة تشكّل امتدادًا استيطانيًا لخلق تواصل جغرافي بين مستعمرة "هار حوما" (جبل أبو غنيم) جنوب القدس، ومستعمرة " تقوع "، جنوب شرق بيت لحم. وشهد مراسم التدشين، وضع الحجر الأساس للمستعمرة إلى جانب قص شريط الافتتاح، بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة الاستعمار أوريت ستروك، ورئيس مجلس "غوش عتصيون" الاستعماري يارون روزنتال، ورئيس حركة "أمانا" الاستعمارية زئيف حيفر، إضافة إلى رئيس معهد "هار همور" الديني، الحاخام عميئيل شترنبرغ. ويأتي إقامة المستعمرة في الموقع المذكور ضمن مخططات توسيع البناء الاستعماري وتعزيز السيطرة على المناطق الواقعة شرق بيت لحم، بما يساهم في تطويق التجمعات الفلسطينية وقطع التواصل الجغرافي بينها.

وبحسب ما نقلته القناة السابعة التابعة للمستعمرين، قال المستعمر إفرايم شاحور، وهو من أوائل العائلات التي انتقلت إلى الموقع، إن عشر عائلات استقرت حتى الآن في المستعمرة الجديدة، مع توقعات بانضمام عائلات إضافية لاحقاً وأن المستعمرة الجديدة ما زالت تواجه تحديات ميدانية بفعل وجود محيط فلسطيني واسع حولها.

على صعيد آخر، ذكر تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن عنف جيش الاحتلال ومجموعات المستعمرين تواصل ضد التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية بهدف تهجيرهم من أراضيهم ومضاربهم.

وأضاف، أن آخر عمليات التهجير القسري لمثل هذه التجمعات طال يوم الاثنين الماضي 20 أسرة فلسطينية من عائلات الزايد، التي اضطرت إلى تفكيك منازلها وبركساتها ومغادرة تجمع شلال العوجا البدوي، نتيجة تصاعد مضايقات واعتداءات المستعمرين في إطار سياسة تهجير قسري تجري دون توقف، هذا إلى جانب محاولة تهجير تجمع خربة المراجم التابعة لأراضي قرية دوما في محافظة نابلس، حيث اقتحمت مجموعات المستعمرين الأراضي المحاذية لمنازل المواطنين في الخربة الأسبوع الماضي وأقامت سياجًا على جزء منها بهدف الاستيلاء عليها.

وأشار التقرير، إلى انتشار ظاهرة اعتداءات مجموعات المستعمرين، التي بسطت سيطرتها على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية الواقعة في السفوح الشرقية المطلة على الأغوار الفلسطينية، بعد أن زودت حكومة الاحتلال المستعمرين ببنادق رشاشة وسيارات دفع رباعي وطائرات مسيّرة وأجهزة اتصال لتنفيذ مشاريع التوسع الاستعماري. ويستخدم المستعمرون هذه الأدوات القتالية والرقابية المتطورة في ملاحقة وتهجير التجمعات الفلسطينية. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ارتكب المستعمرون، خلال عام 2025، أكثر من 1700 اعتداء على فلسطينيين في 270 موقعًا بالضفة الغربية. فيما ذكر تقرير، صدر مؤخرا عن مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان "بتسيلم"، أن المستعمرين قاموا خلال العامين الأخيرين بتهجير سكان 44 تجمعا فلسطينيا، وأقاموا مكانهم بؤرا استعمارية.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: جرفت قوات الاحتلال كروم زيتون في بلدة قلنديا في المنطقة المجاورة لبوابة جدار الفصل والتوسع العنصري، وسبق تجريف هذه الأرض قبل 5 سنوات بحجة قربها من الجدار، كما تواصل سلطات الاحتلال تنفيذ أعمال توسعة في ساحة حائط البراق، الواقعة غرب المسجد الأقصى المبارك، والتي يُتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة. وأوضحت مصادر مقدسية أن هذه الأعمال تُنفَّذ بذريعة استيعاب أعداد أكبر من المستعمرين وتوفير ما تصفه سلطات الاحتلال بمعايير السلامة والراحة لهم، فيما أسفر هجوم نفذه مستعمرون على تجمع خلة السدرة البدوي قرب قرية مخماس عن إصابتين جرى نقلهما إلى المستشفى، إضافة إلى إصابتين في صفوف متضامنين من نشطاء حركات السلام الأجانب. وفي بلدة بيت اكسا، اقتحم عشرات المستعمرين برفقة نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس المتطرف آرييه كينغ، في محاولة للاستيلاء على قطعة أرض في الجهة الغربية من البلدة من خلال وضع أسلاك شائكة في محيطها، في خطوة تهدف إلى فرض أمر واقع جديد تمهيدا للاستيلاء عليها.

الخليل: هاجم مستعمرون مسلحون من "كرمئيل" وبؤرتي "موشي" و"شمعون" المواطنين في منطقة حوارة بمسافر يطا، وأطلقوا مواشيهم في محيط مساكنهم، واعتدوا بالضرب على المواطن عيسى علي اعطيات، ما تسبب بإصابته بالإغماء، فيما هاجمت مجموعة أخرى مسلحة من مستعمرة "سوسيا الرعاة في منطقة واد الرخيم، واعتدت عليهم، ما أدى الى إصابة أحد المسنين. كما اقتحمت مجموعة أخرى من المستعمرين مدرسة الفخيت في مسافر يطا، وأدخلت قطعان إبل الى ساحة ومرافق المدرسة وفي محيط مساكن المواطنين. كما قاموا بتقطيع السياج المحيط بالأراضي الزراعية، وتكسير عدد من الأشجار، إضافةً إلى تخريب خزان مياه يعود للمواطن أحمد محمود الحمامدة. وفي مزارع الصبار غربي محافظة الخليل، احتجز جيش الاحتلال ومستعمرون عددًا من العاملين والمزارعين وأجروا تحقيقًا ميدانيًا معهم قبل إطلاق سراحهم. كما أقام المستعمرون خيمة جديدة في البؤرة الاستعمارية بمنطقة حمروش شرق بلدة سعير، والى جانب ذلك هدمت قوات الاحتلال منزلا في خربة "العيدة" وأجبرت قاطنيه البالغ عددهم 10 أفراد على مغادرته، دون أن يتسنى لهم أخذ مقتنياتهم الضرورية.

بيت لحم: نصب مستعمرون 5 بيوت متنقلة في عش غراب، شرق بيت ساحور، لتوسيع البؤرة الاستعمارية التي أقاموها على أراضي المواطنين في المنطقة مؤخرا. واقتحم آخرون بلباس جيش الاحتلال محيط منازل الأهالي في قرية كيسان شرق بيت لحم. كما هدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية قيد الإنشاء تحتوي على بركسات تعود للمواطن فؤاد زرينة من بيت جالا، في بلدة جناتا شرق بيت لحم.

رام الله: أغلق مستعمر طريقا زراعية تؤدي لعزبة أبو همام جنوب المغير ومنع الأهالي من الوصول لأراضيهم في القرية. وفي بلدة سنجل، رعى مستعمرون أغنامهم في أراضي المواطنين، ما أدى إلى إتلاف المحاصيل الزراعية. كما هاجم مستعمرون منزلا بالحجارة على الأطراف الشمالية للبلدة وقاموا بتحطيم كاميرات مراقبة في محيطه. وفي قرية المغير كذلك، رعى مستعمرون مواشيهم في أراضي المواطنين الزراعية في منطقة "الخلايل" ما أدى لتدمير المزروعات وتكسير عدد من الأشجار. فيما هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن إبراهيم أبو فرح، المكون من أربعة طوابق في بلدة شقبا، غرب رام الله.

نابلس: أصيب مواطنون في هجوم للمستعمرين من مستعمرة "راحليم" على عدة منازل في قرية يتما، حيث اعتدوا على مواطنين ورشوهم بغاز الفلفل، وأقدم آخرون على وضع سياج حول بعض الأراضي في خربة المراجم التابعة لأراضي قرية دوما والمحاذية لمنازل المواطنين، بهدف الاستيلاء عليها، فيما شرعت جرافات الاحتلال بعمليات هدم في خربة الطويل التابعة لأراضي عقربا طالت ثمانية بركسات ومعرشات، علما أن هذه المنشآت تستخدم للسكن ولتربية المواشي، كما جرى تدمير الحظائر المحيط بحجة البناء بالمنطقة المصنفة "ج". وفي قرية عوريف، حرق مستعمرون ثلاث جرافات ومركبة ومعدات في محاجر وكسارات تعود للمواطن عصام الصفدي.

الأغوار: شرعت قوات الاحتلال بشق طريق استعماري في أراضي بلدة طمون بعد ان اقتحمت منطقة "بير المعيار" برفقة جرافات ثقيلة، وطواقم المساحة التابعة لها. كما أعاق الاحتلال حركة المواطنين، ووصولهم إلى أراضيهم الزراعية في سهل عاطوف، فيما أقدمت مجموعات من المستعمرين على إطلاق مواشيها في حقول القمح في خربة أحمير الفارسية بالأغوار الشمالية، متسببة بأضرار كبيرة في المحاصيل ومصادر رزق العائلات، كما اقتحم عضو الكنيست المستعمر المتطرف "تساڤي سوكوت"، تجمع شلال العوجا البدوي شمال أريحا وقام بالاعتداء على نشطاء تواجدوا في المنطقة للتضامن مع العائلات الفلسطينية المهددة بالتهجير بعد أن أُجبرت 20 عائلة جديدة من عائلات الزايد على مغادرة مساكنها وتفكيك حظائر الماشية في التجمع المذكور، جراء الاعتداءات الاستعمارية المتصاعدة بحقهم.