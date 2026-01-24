مصدر: استئناف محادثات أوكرانيا وروسيا وأميركا في أبوظبي

خبرني - قال مصدر مطلع إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بوساطة الولايات المتحدة استؤنفت السبت في أبوظبي.

وبدأت المحادثات الثلاثية النادرة الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات في الإمارات أمس.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن ممثلين كبارا من القوات المسلحة والمخابرات العسكرية الأوكرانية سينضمون إلى المحادثات اليوم السبت.