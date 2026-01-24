  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
نادي شباب الأردن يتعاقد مع 3 محترفين أجانب

نادي شباب الأردن يتعاقد مع 3 محترفين أجانب

2026-01-24 06:05:11
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أعلن نادي شباب الأردن، عن تعاقده مع 3 محترفين أجانب، لتعزيز صفوف فريق كرة القدم خلال المرحلة المقبلة من دوري المحترفين.
وتعاقد نادي شباب الأردن مع المحترف الأكوادوري مايكل كاسيدو، والمحترفين القادمين من الدومنيكان ساول كاسترو وجوردي دوران.
وتأتي هذه التعاقدات ضمن خطة فنية لتعزيز صفوف الفريق الأول ورفع مستوى الجاهزية خلال المرحلة المقبلة، بقيادة المدير الفني عيسى الترك.
--(بترا)
خ خ/ ن ح
24/01/2026 13:16:53

MENAFN24012026000117011021ID1110644443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث