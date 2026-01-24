نادي شباب الأردن يتعاقد مع 3 محترفين أجانب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أعلن نادي شباب الأردن، عن تعاقده مع 3 محترفين أجانب، لتعزيز صفوف فريق كرة القدم خلال المرحلة المقبلة من دوري المحترفين.

وتعاقد نادي شباب الأردن مع المحترف الأكوادوري مايكل كاسيدو، والمحترفين القادمين من الدومنيكان ساول كاسترو وجوردي دوران.

وتأتي هذه التعاقدات ضمن خطة فنية لتعزيز صفوف الفريق الأول ورفع مستوى الجاهزية خلال المرحلة المقبلة، بقيادة المدير الفني عيسى الترك.

