نادي شباب الأردن يتعاقد مع 3 محترفين أجانب

نادي شباب الأردن يتعاقد مع 3 محترفين أجانب
عمان 24 كانون الثاني (بترا)- أعلن نادي شباب الأردن، عن تعاقده مع 3 محترفين أجانب، لتعزيز صفوف فريق كرة القدم خلال المرحلة المقبلة من دوري المحترفين.
وتعاقد نادي شباب الأردن مع المحترف الأكوادوري مايكل كاسيدو، والمحترفين القادمين من الدومنيكان ساول كاسترو وجوردي دوران.
وتأتي هذه التعاقدات ضمن خطة فنية لتعزيز صفوف الفريق الأول ورفع مستوى الجاهزية خلال المرحلة المقبلة، بقيادة المدير الفني عيسى الترك.
--(بترا)
24/01/2026 13:16:53
