التربية تعمم بتنفيذ حملات توعية للطلبة بعدم الإلقاء العشوائي للنفايات

عمان 24 كانون الثاني (بترا)-عممت وزارة التربية والتعليم على مدارس المملكة، بضرورة تنفيذ حملات توعية للطلبة بعدم الإلقاء العشوائي للنفايات، وذلك عبر الإذاعة المدرسية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمود حياصات، إن التعميم يأتي ذلك ضمن سلسلة فعاليات تنفذها الوزارة انسجاما مع البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام2026-2027، الذي أطلقته الحكومة أخيرا في خطوة تعكس التزاما وطنيا شاملا بحماية الصحة العامة والبيئة، وتحسين واقع النظافة العامة في مختلف محافظات المملكة، وتعزيز السلوك البيئي المسؤول.

وأضاف أن الوزارة عممت كذلك على المدارس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية للمحافظة على نظافتها وإيلاء ذلك الأهمية القصوى، وأوعزت للمعنيين في مديريات التربية بالمتابعة الحثيثة والمستمرة لتفعيل هذه الإجراءات.

وأشار الحياصات إلى أهمية إطلاق وتنفيذ المسابقات والأنشطة البيئية التي تعزز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وتسهم في الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات بهدف محاربة هذه الظاهرة والحد منها، وترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية لدى الطلبة، بما يسهم في بناء جيل واعٍ بقضايا البيئة ومسؤولياته تجاهها.

24/01/2026 13:27:14