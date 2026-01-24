الأشغال تستكمل إنجاز مقاطع الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 24 كانون الثاني (بترا) - استكملت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق الطفيلة باتجاه محافظة الكرك / الطريق الملوكي، بطول 17.5 كم، وذلك من خلال تعبيده بالخلطة الإسفلتية الساخنة وتزويده بكافة عناصر السلامة المرورية بكلفة إجمالية بلغت نحو مليون و 900 ألف دينار.

ويعد هذا المشروع من أبرز مشروعات تحسين البنية التحتية على مقاطع الطريق الملوكي الرئيس التي أعلن عنها خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت العام الماضي في محافظة الطفيلة، في إطار خطط الحكومة لتطوير شبكة الطرق الرئيسية والحد من المعيقات المرورية والمنعطفات الخطرة، وتقليل الحوادث على الطرق المدرجة ضمن موازنات العام الماضي.

وقال مدير مديرية أشغال الطفيلة المهندس عمار الحجاج، إن المشروع يعد أحد العطاءات المركزية التي أعلنت عنها وزارة الأشغال العامة والإسكان وتم إدراجه ضمن مشروعات العام الماضي، مبينا أن الأعمال شملت إعادة تأهيل وصيانة المنطقة المستهدفة بالاتجاهين وتعديل المقطع العرضي للطريق إلى جانب تنفيذ أعمال التعبيد بالخلطات الإسفلتية الساخنة وإزالة الطبقات الإسفلتية القائمة وتجهيز الطريق بالطبقات اللازمة وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

وأوضح أن المشروع شمل أيضا تنفيذ عناصر السلامة المرورية على مقاطع الطريق من شواخص وإشارات مرورية ودهان للطريق وتركيب الحمايات الجانبية، لافتا إلى أن تنفيذه يأتي ضمن خطط الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة الطريق الملوكي وضمان ديمومته، وتعزيز مستويات السلامة المرورية للحد من الحوادث، وتسهيل حركة تنقل المواطنين والزوار بين المحافظات الجنوبية.

وأشار إلى أن الطريق يستخدم بشكل دائم من قبل الأفواج السياحية كجزء من الطريق الملوكي المعروف كمسار سياحي حيوي يربط العديد من المواقع السياحية في جنوب المملكة، إلى جانب كونه طريقا نافذا يربط بين عدة محافظات جنوبية، ما يزيد من أهميته الاقتصادية والسياحية والخدمية.

من جهتهم، أكد مواطنون أهمية استكمال تجهيز الطريق بجميع المتطلبات والعناصر المرورية الضرورية التي تكفل انسيابية الحركة عليه، وتعزز مستويات السلامة العامة لمستخدميه، خاصة في ظل الحركة المرورية التي يشهدها خلال مواسم السياحة والتنقل بين المحافظات، فضلا عن تنقل طلبة الجامعات والمعاهد بين الطفيلة والكرك بشكل يومي.

--(بترا)

س. م/أ م/ أ أ

.

24/01/2026 13:05:05