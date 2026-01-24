الكويت والعربي في منافسة الصدارة اليوم فكم تتوقعون النتيجة؟

يشهد ستاد جابر الأحمد في السادسة إلا الربع من مساء اليوم موعدا مرتقبا من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري زين الممتاز، يضم الكويت المتصدر بـ 29 نقطة مع منافسه العربي الثاني بـ 24 نقطة في مواجهة اعتاد عليها الفريقان كثيرا بعدما تنافسا طويلا على الألقاب.

وقد استعد الفريقان المتأهلان إلى المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد الاثنين الماضي، لكل تفاصيل المباراة المرتقبة بإشراف المدربين نيبوشا وناصر الشطي اللذين التقيا في مواجهات حاسمة تفوق فيها الأول، وقد تعادل الفريقان في القسم الأول 1-1 بهدفي محمد مرهون وسلمان العوضي، و«الأبيض» هو الوحيد الذي لم يخسر في الدوري حتى الآن ويمتلك رصيدا جيدا من الأهداف «25» بفضل عناصره الهجومية المقتدرة، فيما يسعى الأخضر إلى الفوز لتقليص فارق التقاط بينهما.