الكويت والعربي في منافسة الصدارة اليوم فكم تتوقعون النتيجة؟
يشهد ستاد جابر الأحمد في السادسة إلا الربع من مساء اليوم موعدا مرتقبا من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري زين الممتاز، يضم الكويت المتصدر بـ 29 نقطة مع منافسه العربي الثاني بـ 24 نقطة في مواجهة اعتاد عليها الفريقان كثيرا بعدما تنافسا طويلا على الألقاب.
وقد استعد الفريقان المتأهلان إلى المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد الاثنين الماضي، لكل تفاصيل المباراة المرتقبة بإشراف المدربين نيبوشا وناصر الشطي اللذين التقيا في مواجهات حاسمة تفوق فيها الأول، وقد تعادل الفريقان في القسم الأول 1-1 بهدفي محمد مرهون وسلمان العوضي، و«الأبيض» هو الوحيد الذي لم يخسر في الدوري حتى الآن ويمتلك رصيدا جيدا من الأهداف «25» بفضل عناصره الهجومية المقتدرة، فيما يسعى الأخضر إلى الفوز لتقليص فارق التقاط بينهما.
