الأرصاد طقس غير مستقر مع فرصة لأمطار متفرقة

الأرصاد طقس غير مستقر مع فرصة لأمطار متفرقة
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غير مستقر و غائم جزئيا نهارا،إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.
أما ليلا سيكون الطقس مائل للبرودة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا لأكثر من 60 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 20 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 14 درجة مئوية.
