الأرصاد طقس غير مستقر مع فرصة لأمطار متفرقة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غير مستقر و غائم جزئيا نهارا،إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

أما ليلا سيكون الطقس مائل للبرودة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا لأكثر من 60 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 20 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 14 درجة مئوية.