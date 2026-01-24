وزير التجارة يستعرض مع كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية جاذبية سوق المال الكويتي

العجيل من دافوس: جاذبية السوق الكويتي اليوم تقوم على مسار إصلاحي متكامل يربط بين التشريع وكفاءة الأسواق وتحديث البنية التحتية، بما يعزز ثقة المستثمر المؤسسي طويل الأجل



أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم السبت جاذبية السوق الكويتي التي تقوم على مسار إصلاحي متكامل يربط بين التشريع وكفاءة الأسواق وتحديث البنية التحتية بما يعزز ثقة المستثمر المؤسسي طويل الأجل، وذلك في اجتماعات مع كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية جاذبية.

وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاجتماعات جرت على هامش اعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في المدينة السويسرية (دافوس) جمعت عددا مهما من ممثلي كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول العالمية ابرزها (غولدمان ساكس) و (بلاك روك) و(فرانكلين تمبلتن انفستمنت) و (انفست كورب) (Franklin Templeton) (BlackRock) (Goldman Sachs) (Investcorp)

بحث خلالها تطورات البيئة الاقتصادية في دولة الكويت وفرص الاستثمار المتاحة وجاذبية السوق الكويتي للمستثمر الأجنبي.

وشدد الوزير خلال الاجتماعات ايضا على عمل دولة الكويت وفق رؤية واضحة لتعزيز بيئة اقتصادية جاذبة ومستقرة تقوم على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي وتحسين كفاءة الأسواق بما يعزز ثقة المستثمرين ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدا الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الوزراء في دعم مسار الإصلاحات التشريعية والاقتصادية.

واستعرض العجيل التطور الذي تشهده أسواق المال الكويتية، لافتا الى إلى ارتفاع القيمة السوقية من 131 مليار دولار في 2023 إلى نحو 175 مليار دولار في 2025 بمتوسط نمو سنوي بلغ 14.5 في المئة وقفزة في قيمة التداولات إلى 87 مليار دولار خلال عام 2025.

وأضاف أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب ارتفعت إلى نحو 27 مليار دولار، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الكويتي وجودة الإطار التنظيمي.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد في يوليو 2025 إصلاحات جوهرية في بنيته التحتية مع دخول قرار هيئة أسواق المال رقم (101) لسنة 2025 حيز النفاذ بما يعكس تحولا نوعيا في كفاءة السوق وشفافيته ويعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل في إطار التزام الدولة دعم مسار تنويع الاقتصاد الوطني.

كما تطرق الوزير العجيل إلى قانون التجارة الرقمية الجديد لما يمثله من محطة مفصلية في مسار تحديث البيئة الاقتصادية في دولة الكويت وانعكاسا لتوجه استراتيجي نحو دعم الاقتصاد الرقمي.

وأفاد بأن هذا القانون لاقى استحسان ممثلي الشركات الاستثمارية باعتباره مؤشرا عمليا على انطلاقة مسار جديد في تطوير المنظومة الاقتصادية الكويتية وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل.

وأكد الوزير في ختام اللقاء حرص دولة الكويت على مواصلة الحوار مع كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية وتعزيز الشراكات القائمة بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويرسخ مكانة الكويت كمركز استثماري فاعل في المنطقة.

ومثل الاجتماع السنوي 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي منصة رئيسية لصناع القرار جمع أكثر من 3000 مشارك من 400 من كبار القادة السياسيين ونحو 65 من رؤساء الدول والحكومات وغالبية قادة دول مجموعة السبع إلى جانب ما يقارب 830 من كبار الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة وقادة التكنولوجيا.

وتركزت النقاشات على قضايا السلام والأمن والتكنولوجيا والنمو الاقتصادي والاستثمار في الإنسان إضافة إلى سبل تحقيق الازدهار ضمن حدود الاستدامة البيئية.