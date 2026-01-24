السميط مصلحة الطفل وراحته النفسية تمثل المرتكز الأساسي للتطوير المرتقب في مراكز الرؤية

السميط مصلحة الطفل وراحته النفسية تمثل المرتكز الأساسي للتطوير المرتقب في مراكز الرؤية
أسامة أبوالسعود
قام وزير العدل المستشار ناصر السميط، صباح اليوم، بزيارة ميدانية إلى مركز رؤية المحضونين بمنطقة الزهراء، يرافقه وكيل الوزارة بالتكليف عواطف السند، ومجموعة من قياديي الوزارة، للاطلاع على سير العمل والوقوف على احتياجات المراجعين والموظفين، وذلك في إطار المتابعة المباشرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وبما يراعي خصوصية الأطفال والأسر.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود وزارة العدل لتطوير آليات ونموذج عمل مراكز الرؤية، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أمانا وملاءمة للأطفال، وتحسين تجربة الأسر المستفيدة من خدماتها.
وأكد الوزير أن مصلحة الطفل وراحته النفسية تمثل المرتكز الأساسي للتطوير المرتقب في مراكز الرؤية.
