السميط مصلحة الطفل وراحته النفسية تمثل المرتكز الأساسي للتطوير المرتقب في مراكز الرؤية

أسامة أبوالسعود

قام وزير العدل المستشار ناصر السميط، صباح اليوم، بزيارة ميدانية إلى مركز رؤية المحضونين بمنطقة الزهراء، يرافقه وكيل الوزارة بالتكليف عواطف السند، ومجموعة من قياديي الوزارة، للاطلاع على سير العمل والوقوف على احتياجات المراجعين والموظفين، وذلك في إطار المتابعة المباشرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وبما يراعي خصوصية الأطفال والأسر.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود وزارة العدل لتطوير آليات ونموذج عمل مراكز الرؤية، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أمانا وملاءمة للأطفال، وتحسين تجربة الأسر المستفيدة من خدماتها.

وأكد الوزير أن مصلحة الطفل وراحته النفسية تمثل المرتكز الأساسي للتطوير المرتقب في مراكز الرؤية.