انطلاق مؤتمر الكويت السنوي للأشعة 4 فبراير

انطلاق مؤتمر الكويت السنوي للأشعة 4 فبراير
عبدالكريم العبدالله
أعلنت رئيس مجلس أقسام الأشعة والعلاج الإشعاعي بوزارة الصحة ورئيسة المؤتمر د.بثينة الكندري عن انطلاق المؤتمر السنوي للأشعة 2026 خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي في فندق والدورف أستوريا، مؤكدة تخصيص الفترة من 1 إلى 4 فبراير لإقامة ورش العمل ما قبل المؤتمر، وذلك ضمن برنامج علمي متكامل يواكب أحدث التطورات العالمية في تخصص الأشعة والتصوير الطبي.
وأكدت الكندري في تصريح صحافي إقامة محاضرات المؤتمر وما يصاحبها من ورش عمل متخصصة في الفترة من 4 إلى 7 فبراير وعنوان المؤتمر لهذا العام يأتي تحت شعار «من الرؤية إلى الدقة»، بما يعكس توجهات المؤتمر نحو تعزيز دقة التشخيص وتطوير الممارسات الإكلينيكية وفق أحدث المعايير العلمية والتقنية.
وبينت أن مؤتمر الكويت السنوي للأشعة يعد من أبرز الفعاليات العلمية المتخصصة التي تعقد سنويا، ويهدف إلى تحديث المعرفة العلمية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتعزيز جودة الخدمات التشخيصية وفق أفضل التطبيقات العالمية، لافتة إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مميزة لتبادل الخبرات بين المتحدثين والمشاركين واستعراض أحدث التقنيات والتطبيقات التي تسهم في تطوير قطاع الأشعة ومواكبة التطورات السريعة في هذا المجال.
وأوضحت أن أهداف المؤتمر تركز على تطوير الممارسات الإكلينيكية في مجال الأشعة، ودعم التعليم الطبي المستمر، وتعزيز البحث العلمي، وتبادل الخبرات، ودعم الكوادر الوطنية، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وحول محاور المؤتمر، ذكرت أن البرنامج يركز على موضوعات متخصصة في الجهاز الحركي والعضلي والإصابات الرياضية، إلى جانب موضوعات متقدمة في أمراض الصدر، مبينة أن المؤتمر يتضمن جلسات علمية ومحاضرات تخصصية وورش عمل تطبيقية وجلسات تفاعلية ونقاشات علمية ومسابقات علمية، وسيتضمن ورش عمل متخصصة تعقد قبل وأثناء المؤتمر، تشمل أشعة الجهاز الحركي والعضلي، وأشعة الصدر، والرنين المغناطيسي، والموجات فوق الصوتية، إلى جانب ورش عمل في التداخلات العلاجية تحت توجيه الأشعة، إضافة إلى ورش علمية متخصصة في البحث العلمي، وورش تعنى بالصحة المهنية للأطباء والفنيين.
وفيما يتعلق بالمشاركات العلمية، أفادت بأن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين من الكويت ودول الخليج والدول العربية وأوروبا وأميركا وكندا، وفق البرنامج العلمي المعتمد، والمؤتمر يهدف إلى تعزيز الروابط بين مختلف التخصصات الطبية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة ورفع كفاءة منظومة التشخيص.
