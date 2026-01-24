انطلاق مؤتمر الكويت السنوي للأشعة 4 فبراير

عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيس مجلس أقسام الأشعة والعلاج الإشعاعي بوزارة الصحة ورئيسة المؤتمر د.بثينة الكندري عن انطلاق المؤتمر السنوي للأشعة 2026 خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي في فندق والدورف أستوريا، مؤكدة تخصيص الفترة من 1 إلى 4 فبراير لإقامة ورش العمل ما قبل المؤتمر، وذلك ضمن برنامج علمي متكامل يواكب أحدث التطورات العالمية في تخصص الأشعة والتصوير الطبي.

وأكدت الكندري في تصريح صحافي إقامة محاضرات المؤتمر وما يصاحبها من ورش عمل متخصصة في الفترة من 4 إلى 7 فبراير وعنوان المؤتمر لهذا العام يأتي تحت شعار «من الرؤية إلى الدقة»، بما يعكس توجهات المؤتمر نحو تعزيز دقة التشخيص وتطوير الممارسات الإكلينيكية وفق أحدث المعايير العلمية والتقنية.

وبينت أن مؤتمر الكويت السنوي للأشعة يعد من أبرز الفعاليات العلمية المتخصصة التي تعقد سنويا، ويهدف إلى تحديث المعرفة العلمية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتعزيز جودة الخدمات التشخيصية وفق أفضل التطبيقات العالمية، لافتة إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مميزة لتبادل الخبرات بين المتحدثين والمشاركين واستعراض أحدث التقنيات والتطبيقات التي تسهم في تطوير قطاع الأشعة ومواكبة التطورات السريعة في هذا المجال.

وأوضحت أن أهداف المؤتمر تركز على تطوير الممارسات الإكلينيكية في مجال الأشعة، ودعم التعليم الطبي المستمر، وتعزيز البحث العلمي، وتبادل الخبرات، ودعم الكوادر الوطنية، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وحول محاور المؤتمر، ذكرت أن البرنامج يركز على موضوعات متخصصة في الجهاز الحركي والعضلي والإصابات الرياضية، إلى جانب موضوعات متقدمة في أمراض الصدر، مبينة أن المؤتمر يتضمن جلسات علمية ومحاضرات تخصصية وورش عمل تطبيقية وجلسات تفاعلية ونقاشات علمية ومسابقات علمية، وسيتضمن ورش عمل متخصصة تعقد قبل وأثناء المؤتمر، تشمل أشعة الجهاز الحركي والعضلي، وأشعة الصدر، والرنين المغناطيسي، والموجات فوق الصوتية، إلى جانب ورش عمل في التداخلات العلاجية تحت توجيه الأشعة، إضافة إلى ورش علمية متخصصة في البحث العلمي، وورش تعنى بالصحة المهنية للأطباء والفنيين.

وفيما يتعلق بالمشاركات العلمية، أفادت بأن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين من الكويت ودول الخليج والدول العربية وأوروبا وأميركا وكندا، وفق البرنامج العلمي المعتمد، والمؤتمر يهدف إلى تعزيز الروابط بين مختلف التخصصات الطبية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة ورفع كفاءة منظومة التشخيص.