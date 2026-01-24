بطول 93 كلم في قلب محمية المرموم.. بطولة السلم للدراجات الهوائية تنظم سباق السيدات الأحد

MENAFN - Al-Bayan) بتنظيم المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، تقيم بطولة السلم للدراجات الهوائية الأحد، سباق السيدات، والذي تشارك فيه نخبة من أقوى المتسابقات من مختلف الجنسيات، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية الخاصة به 460 ألف درهم.



واعتمدت اللجنة المنظمة العليا المسار الخاص بالسباق الذي يبدأ من أمام قرية القدرة لسباقات التحمل للخيول ويمتد لمسافة 93 كم داخل محمية المرموم في منطقة سيح السلم بدبي، حيث تم اختيار المسار للعبور في أبرز المعالم الطبيعية والتاريخية التي تميز واحدة من أكبر المحميات الصحراوية في العالم، حيث تزخر بالنباتات والحيوانات النادرة، وتقدم موقعاً مثالياً لمحبي ممارسة الرياضة والزوار من السياح من داخل وخارج دولة الإمارات.



ويعد هذا السباق الثالث ضمن فعاليات الموسم العاشر لبطولة السلم للدراجات الهوائية الذي يقام تحت شعار ((10 سنوات من الإنجازات والنجاح))، الذي انطلق بسباق ((الأمن والأمان)) المخصص للدراجين الإماراتيين بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وتلاه سباق ((ديوان صاحب السمو حاكم دبي)) الذي انطلق للعام الثاني على التوالي من عند ديوان صاحب السمو حاكم دبي وصولاً إلى محمية المرموم بمشاركة نخبة من الدراجين المحترفين من مختلف الجنسيات، فيما يشهد الموسم الحالي أيضاً إقامة السباق الصحراوي للسيدات في 31 يناير، والسباق الصحراوي للرجال في الأول من فبراير المقبل.



حرص دائم



وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة المنظمة العليا، أن بطولة السلم وتنفيذاً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرصت دائماً على دعم المرأة وتمكينها كأولوية في السباقات التي يتم تنظيمها سنوياً، وذلك تأكيداً على أهميتها للنهوض بالرياضة والمجتمع، لما تقوم به المرأة من دور مؤثر في الأسرة، وتحفيز الأجيال الصاعدة على ممارسة النشاط البدني باعتباره أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وسعادة.



وأوضح الفلاسي أن الجوائز المالية المقدمة تعد الأكبر في العالم لهذا النوع من سباقات السيدات للدراجات الهوائية، وذلك بهدف تحفيز المشاركات على تقديم أعلى وأفضل المستويات، وتقديراً للجهود الكبيرة التي يقوم بها الدراجون والفرق على مدار الموسم للتحضير للمشاركة في بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي أصبحت مقصداً سنوياً.



كما أعلنت اللجنة المنظمة العليا عن فتح باب المشاركة في هذا السباق أيضاً ضمن مسابقة التصوير لبطولة السلم للدراجات الهوائية التي تقام بالتعاون مع ((جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي))، على أن يتم إعلان الفائزين وتكريمهم في ختام الموسم.



يذكر أن البطولة تقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم: شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحكم العام)، ودبي فيلم.