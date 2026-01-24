تايوان ترصد 26 طائرة عسكرية و6 سفن صينية حول أراضيها

MENAFN - Al-Bayan) رصدت وزارة الدفاع التايوانية 26 طائرة عسكرية وست سفن بحرية تابعة للصين وأشارت إلى "ثلاثة أنشطة بالونات" حول أراضيها، بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة واليوم السبت.

وأفادت التقارير بأن 18 طائرة عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية للبلاد.

وردا على ذلك أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، حسب موقع تايوان نيوز اليوم السبت.

ورصدت تايوان، منذ بداية الشهر الجاري، طائرات عسكرية صينية 220 مرة وسفنا 162مرة.

ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي.إس.آي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".