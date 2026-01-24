أدنوك للغاز: إمكانية تقديم موعد التشغيل التجاري لمشروع الرويس

MENAFN - Al-Bayan) تواصل شركة "أدنوك للغاز" ترسيخ موقعها لاعباً محورياً في قطاع الغاز الطبيعي المسال مدفوعة بتقدم متسارع في تنفيذ برامجها ومشروعاتها الإستراتيجية ضمن نهج متكامل يركز على تعزيز الجاهزية التشغيلية لأصولها وضمان استدامتها على المدى الطويل في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تحولات متسارعة على صعيد العرض والطلب.

وتعكس وتيرة الإنجاز المتقدمة في "مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال" الأهمية الإستراتيجية للمشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 9.6 ملايين طن سنوياً حيث تشير "أدنوك للغاز" إلى أن الأعمال الإنشائية تسير بوتيرة تتجاوز الجداول الزمنية المعتمدة، ما يفتح المجال لإمكانية تقديم موعد بدء التشغيل التجاري المقرر في النصف الثاني من عام 2028، ومن المتوقع أن يسهم المشروع عند دخوله الخدمة في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لدولة الإمارات من الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 15 مليون طن سنوياً.

وأوضحت الشركة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أنها ستستحوذ على الحصة التي تمتلكها "أدنوك" في مشروع الرويس عند اكتماله وذلك وفقاً لسعر التكلفة المقدر بنحو 5 مليارات دولار مضيفة أنها نجحت حتى الآن في إبرام اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأجل تغطي أكثر من 8 ملايين طن سنوياً من إنتاج المشروع مع تخصيص 80% من الطاقة الإنتاجية لعقود طويلة الأجل وبيع النسبة المتبقية في السوق الفورية وذلك تماشياً مع نموذج العمل المعتمد في منشأة "داس".

وأكدت "أدنوك للغاز" أن هذا النهج يسهم في تحقيق قيمة مستقرة للشركة خلال المراحل الأولى من التشغيل مع الأخذ في الاعتبار أن توقعات السوق العالمية تبقى قابلة للتغير تبعاً للظروف والمعطيات المتاحة.

وفيما يتعلق بمنشأة "داس" التي تعمل منذ قرابة خمسين عاماً بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 6 ملايين طن سنوياً، أوضحت الشركة أنها استكملت خلال العام الماضي برنامج تطوير متكامل شمل توسعة أرصفة التحميل لاستيعاب سفن أكبر مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن تنفيذ برنامج تجديد شامل للوحدتين الأولى والثانية بهدف الحفاظ على موثوقية العمليات، مؤكدة التزامها بمواصلة الاستثمار في المنشأة لتعزيز جاهزيتها ومشيرة إلى أن خطط توسعتها غير مطروحة في الوقت الرهن في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وأضافت الشركة أنها تتابع بدقة التطورات في الطلب العالمي بما في ذلك الزيادة المتوقعة في الطلب المرتبط بالتوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والتي ستسهم في تحديد أولويات المرحلة المقبلة بين تلبية الطلب المحلي والتوسع في الصادرات.

وأشارت "أدنوك للغاز" إلى أنها اتخذت خطوات استباقية للتعامل مع توقعات زيادة المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال خلال النصف الثاني من هذا العام من خلال توقيع مجموعة من العقود طويلة الأجل لا سيما مع عملاء في الأسواق الآسيوية بما يضمن تسويق إنتاج مشروع الرويس وتحقيق عوائد مستقرة رغم تقلبات السوق.

وأكدت "أدنوك للغاز" أنها وقعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية سلسلة من الاتفاقيات طويلة الأمد لتوريد كميات سنوية من الغاز الطبيعي تتراوح بين 0.4 و1.2 مليون طن بموجب عقود تصل فترات سريانها إلى 14 عاماً مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم في توسيع قاعدة عملائها وترسيخ مكانة "أدنوك للغاز" كموّرد عالمي رائد وموثوق للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات إلى أسواق الطاقة الآسيوية التي تشهد نمواً متسارعاً.

وأكدت الشركة أنها تستعد لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمرحلة الثانية من "مشروع تطوير الغاز الغني" مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تسير وفق الجدول الزمني المحدد منذ اعتماده في يونيو 2025 وتستهدف إضافة 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً من طاقة المعالجة بحلول عام 2027. وتشمل هذه المرحلة تنفيذ برنامج متكامل لمعالجة اختناقات العمليات التشغيلية في أربع منشآت رئيسية هي "عصب" و"بوحصا" و"حبشان" ومنشأة "داس".

وأوضحت الشركة أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن إنشاء وحدة تجزئة جديدة "خط الإنتاج 5" في منشاة "الرويس" لإنتاج الغاز البترولي المسال والمكثفات والنافثا فيما تشمل المرحلة الثالثة إضافة خط جديد لمعالجة الغاز في منشأة "حبشان".

وأكدت "أدنوك للغاز" أن إستراتيجيتها للنمو تستند إلى نهج تدريجي واضح يقوم على تعظيم الاستفادة من الطاقة الإنتاجية القائمة ومعالجة اختناقات العمليات التشغيلية لرفع كفاءتها ثم التوسع بإضافة وحدات جديدة عند الحاجة بما يضمن الاستخدام الأمثل لأصول الشركة.