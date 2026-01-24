لماذا تتعطل السيارات في الطقس البارد؟

MENAFN - Al-Bayan) تواجه السيارات في المناطق الباردة صعوبة كبيرة في التشغيل، لا سيما عند انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، وهو ما يثير قلق السائقين، وبينما يعتقد الكثيرون أن سبب المشكلة يكمن في نفاد البطارية، إلا أن خبراء السيارات يشيرون إلى عدة عوامل أخرى تجعل المحرك عاجزا عن العمل في الطقس القارس.

يُعد تراكم التكثف في نظام الوقود أحد أبرز الأسباب، إذ تتجمع الرطوبة مع مرور الوقت داخل خطوط الوقود أو مضخة الوقود، لكنها غالبا لا تظهر إلا عند انخفاض الحرارة، حيث يتجمد الماء المحبوس ويتسبب في انسداد تدفق الوقود.

ويشير الخبراء إلى أن الحفاظ على خزان الوقود ممتلئا يقلل من فرص تكوّن هذا التكثف، كما أن وجود السيارة في كراج ذي حرارة مناسبة يمكن أن يمنع المشكلة نهائيا.

عامل آخر يؤثر على تشغيل السيارات في البرد هو تبخر البنزين بشكل أقل، فالبنزين يحتاج إلى التبخر ليتم احتراقه داخل المحرك، لكن انخفاض درجات الحرارة يبطئ عملية التبخر، ما يجعل إشعال المحرك أكثر صعوبة، وفي بعض الحالات، يلجأ بعض السائقين إلى استخدام مادة الإيثر، التي تتبخر أسرع من البنزين في الأجواء الباردة، لمساعدة محركات سياراتهم على الانطلاق.

زيت المحرك سبب آخر، إذ تزداد لزوجته عند انخفاض الحرارة، ما يشبه كثافة العسل هذه الزيادة في اللزوجة تجعل المحرك يواجه مقاومة أكبر عند بدء التشغيل، ويصبح من الضروري استخدام زيوت محركات صناعية في المناطق شديدة البرودة لضمان بقاء الزيت سائلاً وتحريك المحرك بسهولة.

أما البطاريات، فهي تتأثر أيضا بالبرودة، فالبطارية تعمل من خلال تفاعلات كيميائية تنتج الإلكترونات اللازمة لتشغيل محرك السيارة، وهذه التفاعلات تبطئ عند انخفاض الحرارة، ما يقلل من كمية الإلكترونات المنتجة، النتيجة هي أن محرك التشغيل الكهربائي يفتقر إلى الطاقة الكافية لدوران المحرك بسرعة، ما يبطئ عملية بدء تشغيل السيارة.

لتجنب هذه المشاكل، ينصح خبراء السيارات بعدة حلول عملية، منها الاحتفاظ بالسيارة في كراج وليس في الشارع، أو استخدام "بطانية البطارية" لتدفئة البطارية قبل التشغيل، أو تركيب "سخان المحرك" الذي يبقي المحرك دافئا عبر مصدر كهربائي.

هذه الإجراءات تساهم في تسهيل تشغيل السيارة في الأجواء الباردة، وتجنب السائقين مشكلات الانطفاء المفاجئ أو التأخر عن أعمالهم.

ويشدد الخبراء على أن الانتباه إلى الوقود والزيت والبطارية خلال فصل الشتاء يمكن أن يوفر الكثير من الإزعاج، وأن معرفة هذه الأسباب والحلول تُمكّن السائقين من الحفاظ على سياراتهم في حالة تشغيل مثالية مهما بلغت برودة الطقس.