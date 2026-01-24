لماذا تتعطل السيارات في الطقس البارد؟
يُعد تراكم التكثف في نظام الوقود أحد أبرز الأسباب، إذ تتجمع الرطوبة مع مرور الوقت داخل خطوط الوقود أو مضخة الوقود، لكنها غالبا لا تظهر إلا عند انخفاض الحرارة، حيث يتجمد الماء المحبوس ويتسبب في انسداد تدفق الوقود.
ويشير الخبراء إلى أن الحفاظ على خزان الوقود ممتلئا يقلل من فرص تكوّن هذا التكثف، كما أن وجود السيارة في كراج ذي حرارة مناسبة يمكن أن يمنع المشكلة نهائيا.
عامل آخر يؤثر على تشغيل السيارات في البرد هو تبخر البنزين بشكل أقل، فالبنزين يحتاج إلى التبخر ليتم احتراقه داخل المحرك، لكن انخفاض درجات الحرارة يبطئ عملية التبخر، ما يجعل إشعال المحرك أكثر صعوبة، وفي بعض الحالات، يلجأ بعض السائقين إلى استخدام مادة الإيثر، التي تتبخر أسرع من البنزين في الأجواء الباردة، لمساعدة محركات سياراتهم على الانطلاق.
زيت المحرك سبب آخر، إذ تزداد لزوجته عند انخفاض الحرارة، ما يشبه كثافة العسل هذه الزيادة في اللزوجة تجعل المحرك يواجه مقاومة أكبر عند بدء التشغيل، ويصبح من الضروري استخدام زيوت محركات صناعية في المناطق شديدة البرودة لضمان بقاء الزيت سائلاً وتحريك المحرك بسهولة.
أما البطاريات، فهي تتأثر أيضا بالبرودة، فالبطارية تعمل من خلال تفاعلات كيميائية تنتج الإلكترونات اللازمة لتشغيل محرك السيارة، وهذه التفاعلات تبطئ عند انخفاض الحرارة، ما يقلل من كمية الإلكترونات المنتجة، النتيجة هي أن محرك التشغيل الكهربائي يفتقر إلى الطاقة الكافية لدوران المحرك بسرعة، ما يبطئ عملية بدء تشغيل السيارة.
لتجنب هذه المشاكل، ينصح خبراء السيارات بعدة حلول عملية، منها الاحتفاظ بالسيارة في كراج وليس في الشارع، أو استخدام "بطانية البطارية" لتدفئة البطارية قبل التشغيل، أو تركيب "سخان المحرك" الذي يبقي المحرك دافئا عبر مصدر كهربائي.
هذه الإجراءات تساهم في تسهيل تشغيل السيارة في الأجواء الباردة، وتجنب السائقين مشكلات الانطفاء المفاجئ أو التأخر عن أعمالهم.
ويشدد الخبراء على أن الانتباه إلى الوقود والزيت والبطارية خلال فصل الشتاء يمكن أن يوفر الكثير من الإزعاج، وأن معرفة هذه الأسباب والحلول تُمكّن السائقين من الحفاظ على سياراتهم في حالة تشغيل مثالية مهما بلغت برودة الطقس.
