رغم إقالته قبل البطولة.. مدرب الكاميرون السابق يحصل على مكافأة أمم إفريقيا

MENAFN - Al-Bayan) أثار حصول البلجيكي مارك برايس، المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، على مكافأة مالية خاصة بكأس أمم إفريقيا 2025 حالة من الاستغراب، بعد إقالته من منصبه قبل انطلاق البطولة بأسابيع.

وكشفت تقارير قريبة من منتخب الكاميرون أن برايس سيحصل على منحة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية، رغم عدم تواجده مع المنتخب خلال النهائيات التي أُقيمت في المغرب.

وأوضحت صحيفة ((سبورت نيوز أفريكا)) أن المكافأة جاءت استنادًا إلى بنود العقد الموقع بين المدرب واتحاد الكرة الكاميروني في عام 2024، والذي ظل ساريًا من الناحية القانونية، رغم قرار الإقالة الصادر من الاتحاد المحلي.

وأقيل مارك برايس من منصبه في نوفمبر الماضي بقرار من رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، عقب فشل المنتخب في عبور الملحق المؤهل لمونديال 2026، بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية، في ظل توتر واضح في العلاقة بين الطرفين.

وشهدت الفترة التي سبقت البطولة القارية حالة من الارتباك الإداري، بعدما رفضت وزارة الرياضة في الكاميرون اعتماد قرار الإقالة، ما أدى إلى وجود موقف قانوني غير محسوم بشأن الجهاز الفني للمنتخب.

وأعد برايس قائمة أولية للاعبين قبل انطلاق البطولة، في الوقت الذي أعد فيه المدرب دافيد باغو قائمة أخرى، قبل أن يتم اعتماد القائمة الأخيرة والسفر بها إلى المغرب، حيث وصل المنتخب الكاميروني إلى الدور ربع النهائي.

وأكد مصدر رسمي من وزارة الرياضة أن المكافأة صرفت لبرايس باعتباره لا يزال المدرب المعتمد قانونيًا في الوثائق الرسمية، وهو ما منحه الحق في الحصول على المنحة المالية المرتبطة بنتائج المنتخب.

وأشار المصدر نفسه إلى أن دافيد باغو، الذي قاد المنتخب فعليًا خلال البطولة، لم يحصل على المكافأة، نظرًا لأن عقده السابق كمساعد مدرب لم يتضمن بنودًا تمنحه امتيازات مالية مرتبطة بالنتائج.

وجاءت هذه الواقعة لتظهر حجم التخبط الإداري داخل الكرة الكاميرونية، في ظل تضارب القرارات بين الاتحاد المحلي ووزارة الرياضة، وما ترتب عليه من تبعات مالية وإدارية غير معتادة.