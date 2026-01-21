المنتدى الاقتصادي العالمي: سويسرا تنتهج الحذر مع ترامب قبيل اتفاق الرسوم الجمركية



MENAFN - Swissinfo) خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من المُستبعد أن تهاجم الحكومة الفيدرالية السويسرية خطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن غرينلاند. فبرن تركِّز حاليًا على هدف أكثر إلحاحًا؛ إتمام اتفاق مع واشنطن يقضي برسوم جمركية في حدود 15%. تم نشر هذا المحتوى على 21 يناير 2026 - 13:24 6دقائق هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF)

الاجتماعات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تكون أحيانًا قصيرة جدًا، لكنها عالية المستوى. وقد أجرى الرئيس السويسري، غي بارملان، يوم الثلاثاء محادثات مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

لكنّ الملف الأهم بالنسبة إلى الحكومة السويسرية يبقى اللقاء مع الوفد الأمريكي المرتقب خلال اليومين المقبلين. ويأمل رئيس الحكومة السويسرية في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الرسوم قبل نهاية مارس.

فقد صرَّح بارملان، خلال مؤتمر صحفي في دافوس:“نريد التفاوض على هذا الاتفاق كي نحصل على قدر من اليقين”. وأضاف:“نحن الآن مستعدون للتفاوض، وننتظر أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة أيضًا”.

بدوره، أبدى سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، الذي كان في دافوس يوم الثلاثاء، تفاؤلًا مقتضبًا حيال الاتفاق الجمركي مع سويسرا. وصرًّح، قائلًا:” الاتفاق التجاري بين سويسرا والولايات المتحدة يسير في الاتجاه الصحيح، ويتقدم بشكل جيد جدًا”.

هل ستواجه سويسرا أيضًا رسومًا أعلى؟

قال إدوارد مكمولين، السفير الأمريكي السابق لدى سويسرا خلال ولاية ترامب الأولى والموجود حاليًّا في دافوس، إن معظم بنود اتفاق الرسوم جرى التفاوض بشأنها. وأضاف لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF)، أن المفاوضات شملت أيضًا تعهدات شركات سويسرية باستثمار 200 مليار دولار أمريكي (158 مليون فرنك سويسري) في الولايات المتحدة.

لكن بعد تهديدات ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية على دول محورية في الاتحاد الأوروبي بسبب غرينلاند، يبرز سؤال: هل تظل نسبة 15% قائمة لسويسرا، أم تتلاشى؟

وأعرب ماكمولن عن أمله بألا تؤثّر التطورات الأخيرة في اتفاق سويسرا، لأنها بلد“محايد ولا يتدخل في ملف غرينلاند”، رغم أن القضية“شائكة جدًا”.

تشكّك الشركات السويسرية

هذا الأسبوع، يجري كريستوف مادير، رئيس رابطة الشركات السويسرية (economiesuisse)، لقاءات مع عدد كبير من ممثلي.ات قطاع الأعمال في دافوس. وتفيد تقارير بأن المزاج العام يميل إلى السلبية، بعدما لوّح ترامب بفرض رسوم إضافية على ثماني دول أوروبية، هي الدنمارك، والنرويج، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وفنلندا، ما لم تدعم خطته لشراء غرينلاند.

وقال الرئيس الأمريكي إنه سيفرض رسمًا إضافيًّا بنسبة 10% على الواردات إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 1 فبراير، على أن يرتفع إلى 25% بدءًا من الصيف، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويرى مادير أن فرص سويسرا في إبرام اتفاق للرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة لم تعد مؤكدة، بعد تهديدات ترامب الأخيرة. ويخشى امتداد تداعيات الزيادة المحتملة إلى شركات سويسرية مرتبطة بسلاسل توريد في ألمانيا، ودول أخرى قد تشملها الإجراءات في فبراير.

وقال رئيس رابطة الشركات السويسرية:“الأمر قد يطالنا مباشرة أيضًا إذا ما تغيّر المزاج العام في واشنطن تجاه الرسوم الجمركية. ومن المؤكد أن هذا التطور ليس جيدًا”.

تقييم موجز من إعداد آندي مولر، مراسل الهيئة لدى البرلمان الفدرالي

استراتيجية الحكومة الفيدرالية خلال اليومين المقبلين في دافوس واضحة: إحراز تقدم في اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة دون استفزاز ترامب. ولذلك، من غير الراجح أن تنتقد الحكومة الفيدرالية خطط الرئيس الأمريكي بشأن غرينلاند.

في المقابل، يتوقع عدد غير قليل من خبراء السياسة الخارجية في سويسرا، وخبيراتها، إدانة واضحة لخطة ترامب لضم غرينلاند. وقد عبّرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب السويسري عن هذا الرأي اليوم.

كما لا يُرجَّح أن ترفض الحكومة الفيدرالية دعوة ترامب إلى ما يسمى“مجلس السلام” الخاص به، وهي مبادرة ينظر إليها عديد الدبلوماسيين.ات باعتبارها مشروعًا مضادًا للأمم المتحدة.

وقال غي بارملان، رئيس الحكومة الفيدرالية، إن الحكومة تعتزم دراسة هذا المقترح بمزيد من التعمق.

وعمومًا، يبدو أن الحكومة تتجنب قدر الإمكان أي خطوة قد تؤدي إلى التصعيد مع واشنطن، في محاولة لإنجاز اتفاق الرسوم الجمركية سريعًا.

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلّي