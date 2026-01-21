سوريا..تصعيد ميداني بعد الهدنة واتهامات مباشرة لـ"قسد"

MENAFN - Al-Bayan) ">مع مرور ساعات على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات السورية الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية ((قسد))، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أن تنظيم ((قسد)) يخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع الدولة السورية، متهمة التنظيم باستهدافات أبرزها استهداف مقر عسكري يحتوي مواد متفجرة وطائرات انتحارية (موقع سابق لقسد)، اليوم، داخل معبر اليعربية بريف الحسكة.

واعتبرت هيئة العمليات في الجيش السوري، في تصريح لـ((سانا))، هذه الأفعال ((تصعيداً خطيراً وخرقاً واضحاً لوقف إطلاق النار ورغبة من تنظيم قسد باستمرار استهداف السوريين وجيشهم وضرب كل الاتفاقات السابقة بعرض الحائط))، حسب تعبيرها. إلى ذلك، أشارت وزارة ‍الدفاع إلى مقتل سبعة جنود في هجوم بطائرة مسيرة نفذته((قسد)) في ريف الحسكة بشمال شرق ⁠البلاد.

ولفتت إلى أن الهجوم استهدف معملا ‭((‬لصناعة العبوات الناسفة وذخائر الطائرات المسيرة‭))‬ عثر عليه الجيش قرب معبر اليعربية في ريف الحسكة. وأضافت ((بعد عثور الجيش على المعمل بدأت ‌القوات بتمشيطه وتأمينه فورا، وأثناء ذلك قام تنظيم قسد باستهدافه بطائرة مسيرة انتحارية))، ‍مما أدى لانفجاره ومقتل سبعة من جنود الجيش وإصابة 20 آخرين كانوا بمحيطه

بالتزامن اتهم الجيش السوري ((قسد)) بزرع ألغام وعبوات في محافظات الرقة ودير الزور وشرق حلب. وأعلنت هيئة العمليات في الجيش مقتل عدد من المدنيين والعسكريين نتيجة ألغام زرعها تنظيما ((قسد)) و((بي كيه كيه)) في مناطق بالرقة ودير الزور وشرق حلب.كما حثت السكان على عدم الدخول إلى مواقع قوات قسد أو أنفاقها، مؤكدة أن القوات الكردية ((فخخت الأبواب والممرات والأنفاق ووضعت عبوات على أشكال صخور وطوب بناء،

وعمدت إلى تشريك الأثاث المنزلي والسيارات بمعظم مواقعهم السابقة إضافة للبيوت التي كانوا يتمركزون فيها وقرب الطرق.

من جهته حذر وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، من تنفيذ((قسد)) عمليات اعتقال تعسفية.وقال أبو قصرة، اليوم الأربعاء،((بعد أقل من يوم على مهلة وقف إطلاق النار، بدأت قسد بعمليات اعتقال تعسفية في محافظة الحسكة))، وفق ما نقلت وكالة(())سانا)).

كما شدد على أن قيام قسد بعمليات اعتقال تعسفية بحق العشرات من أهالي المحافظة يهدد وقف إطلاق النار بشكل كامل. وحث قسد على إيقاف هذه الاعتقالات فوراً وإطلاق سراح جميع الأهالي.