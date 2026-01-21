حمدان بن محمد يشهد افتتاح حوي ند الشبا ضمن مبادرة حوي دبي

MENAFN - Al-Bayan) ">شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم (الأربعاء) افتتاح "حوي ند الشبا" وهو الحوي الأول ضمن مبادرة "حوي دبي" الهادفة لإنشاء مساحات مجتمعية جديدة تعزز التفاعل الاجتماعي بين السكان، وتشجع كبار المواطنين والأطفال والعائلات على التواصل وممارسة الأنشطة الخارجية، ويتم تنفيذها بالتعاون بين بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل و"فرجان دبي".

ويعتبر "الحوي" من أبرز عناصر الموروث المجتمعي الإماراتي وهي كلمة تُستخدم للدلالة على "حديقة المنزل" أو "الساحة الخارجية للمنزل"، وهي المساحة التي يتم الانتفاع بها للترفيه والاسترخاء والتجمعات العائلية.

وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "أطلقنا هذه المبادرة لنحافظ على روح وإرث الفريج الإماراتي الذي عاصره الآباء والأجداد وكان له الأثر الأكبر في قيمهم وترابطهم المجتمعي... ونريد أن نربط الماضي بالحاضر والمستقبل في حوي دبي ليعيش أولادنا ما تربى عليه المجتمع الإماراتي من محبة وترابط".

وأضاف سموه: "جودة حياة سكان دبي ستبقى في صدارة أولوياتنا وبوصلة تقود عملنا وجهودنا ومبادراتنا... هدفنا من خلال حوي دبي هو توفير مساحات مجتمعية مفتوحة ترحب بكبار المواطنين في أجواء هادئة وتقدم للصغار بيئة آمنة وطبيعية للنمو واللعب وتسهم في بناء وتشكل وعيهم المجتمعي والثقافي".

حضر افتتاح "حوي ند الشبا" معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

فعاليات على مدار العام

وبالتعاون مع "فرجان دبي"، ستنُظم على مدار العام مجموعة متنوعة من الفعاليات والتجارب والأنشطة المجتمعية والتفاعلية المصممة لتعزيز التفاعل الإنساني اليومي ضمن مساحات مفتوحة وبيئة متناغمة تجمع بين الترفيه والتواصل والترابط المجتمعي، والحفاظ على روح المكان وما يحمله من قيم تعكس مكانة الفريج الإماراتي.

تصميم معاصر

ويتميز "حوي ند الشبا" بتصميمه العصري المخصص لتوفير مساحة مجتمعية مفتوحة ومرحبة لتجمع الناس معاً بشكل طبيعي وتشجع التواصل والحركة والتفاعل بين جميع أفراد المجتمع ومن مختلف الأعمار.

وصُممت كل منطقة في الحوي لتلبي احتياجات واهتمامات الأطفال والشباب والبالغين وكبار السن في مساحة مشتركة مصممة للاستخدام اليومي تشجع على الانتماء والترابط بين الجيران والعائلات وبمفهوم تصميمي شامل يركز على التفاعل والتعايش وخلق لحظات تعزز الروابط المجتمعية.

ويضم "حوي ند الشبا" أشجار ونباتات محلية مثل السدر وأشجار الطرفاء، كذلك مواد مستدامة ارتبطت بالبيئة المحلية مثل الحجر الجيري والطين المضغوط والرمل مع تقليل استخدام الخرسانة والعشب الصناعي.

تصميم مرتكز على الإنسان

وجاء تصميم وتنفيذ ((حوي ند الشبا 4)) نتيجة لنهج بحثي مرتكز على الإنسان، اعتمد على الاستماع المباشر لأهالي المنطقة، وفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم اليومية، وأنماط استخدامهم للمساحات العامة، إضافةً إلى ما يرتبط وجدانياً بمفهوم الفريج.

ومن خلال جلسات الاستماع والزيارات الميدانية والنقاش مع مختلف الفئات العمرية، تبلور مفهوم ((حوي)) ليعكس رغبة المجتمع في مساحات تجمع بين الهدوء والحركة وتدعم التلاقي الطبيعي بين الجيران والأجيال. وبهذا النهج، لم يكن ((الحوي)) مجرد تصميم عمراني، بل مفهوم اجتماعي نشأ من المجتمع ذاته، واستجاب لتطلعاته، ليحيا بروح معاصرة تحافظ على القيم الأصيلة للفريج الإماراتي.

أنشطة الافتتاح

وبمناسبة افتتاح "حوي ندى الشبا"، تم إعداد قائمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المجتمعية بما في ذلك معرض فني يقدم مجموعة من الصور والرسومات لشخصيات إماراتية بارزة ومحطات تاريخية مهمة وذلك بالتعاون مع مبادرة "إرث دبي".

كما ستضم منطقة "الدجة" مجموعة من الألعاب التراثية التي تحمل الكثير من الذكريات لكبار السن، ويمكن لأجيال الغد تعلمها من أجدادهم لتكوين ذكريات جديدة ستبقى معهم لسنوات وعقود طويلة. كذلك، سيتم تنظيم أنشطة ترفيهية وتفاعلية للأطفال في أجواء ممتعة تشجعهم على الإبداع والترابط. وسيضم الحوي أيضاً مجموعة من المتاجر وورشات الحرف لسكان ند الشبا لتسليط الضوء على شغفهم بريادة الأعمال وخدمة المجتمع. وإضافة إلى ذلك، ستُنظَّم أنشطة رياضية للأطفال والسيدات والرجال تركز على تعزيز الصحة واللياقة البدنية.

أقسام الحوي

يضم "حوي ندى الشبا" مساحات مخصصة تركز على العديد من الجوانب المجتمعية من أبرزها "الدچة" وهي مساحة هادئة قرب المسجد تجمع كبار السن لتناول الشاي أو القهوة العربية خلال تجاذب أطراف الحديث ومشاركة القصص. أما "الساحة" فهي مساحة داخلية وخارجية خاصة للجيران لعقد الاجتماعات والاحتفالات والفعاليات والمناسبات المجتمعية.

وتطل منطقة "اليلسة" على منطقة لعب الأطفال، وهي مساحة مريحة للأهالي لمراقبة أطفالهم، والباحثين عن الهدوء والراحة. كما سيتواجد مسار للمشي يشجع على الاستكشاف والحركة وإعادة التواصل مع الطبيعة.