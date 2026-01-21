العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية نموذج للاستقرار والدفاع عن الحق

العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية نموذج للاستقرار والدفاع عن الحق
وأشار العيسوي إلى أن الأردن، وعلى مدى سنوات طويلة، شكّل بقيادته الهاشمية نموذجًا فريدًا في الثبات على المبادئ، والانتصار للحق، والدفاع عن المظلوم، بما يعكس إرثًا هاشميًا عريقًا وقيادة حكيمة يقودها جلالة الملك.
وبين العيسوي أن هذا التراث القيادي، الممزوج بحكمة المسؤولية وصدق الرؤية، جعل من الأردن حالة متميزة في المنطقة، تجمع بين الاستقرار والأمن والثقة الشعبية، وبين الالتزام بالمبادئ الوطنية والدور الفاعل في القضايا العربية والدولية.
وأكد العيسوي أن ما يتمتع به الأردن من قيادة هاشمية حكيمة واستقرار سياسي وأمن وأمان، وصون لمكتسباته الوطنية، إلى جانب وعي أبنائه وثقافتهم وانتمائهم، وضعه في مصاف الدول القادرة على مواجهة التحديات الإقليمية المعقدة بثقة وهدوء، مستندًا إلى قاعدة صلبة من الثقة الشعبية والقيادة الحكيمة.
من جهتهم، عبر المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بجلالة الملك وبقيادته الهاشمية الحكيمة، مؤكدين أن الأردنيين يقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم الهاشمية، وسيبقون الجنود الأوفياء لمواقف جلالة الملك، يفتدون الأردن بالمهج والأرواح، ويترجمون ولاءهم بالفعل والعمل في كل الميادين، مشددين على أن الالتفاف حول القيادة هو عنوان قوة الأردن ومنعته في مواجهة التحديات.
وأكدوا أن جلالة الملك يمثل رمز العزيمة، الذي يكرس وقته وجهده لرفعة الأردن وأمنه واستقراره.
وأوضحوا أن فلسطين ستبقى في وجدان الأردنيين قضيتهم المركزية، وأن مواقف جلالة الملك في جميع المحافل الدولية تمثل عنواناً للشرف القومي وللالتزام التاريخي الذي لا يتزعزع.
وأضافوا إلى أن جلالة الملك هو صوت الحق في العالم، ومدافع صلب عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس، وأن الأردنيين جميعاً يفاخرون بمواقفه السياسية والإنسانية الشجاعة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment