العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية نموذج للاستقرار والدفاع عن الحق

التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، وفدين من أبناء قضاء الضليل ومنطقة أبو نصير، في لقاءين منفصلين في الديوان الملكي الهاشمي، أكد خلالهما متانة النموذج الأردني المستند إلى القيادة الهاشمية الحكيمة، والوعي الشعبي العميق، والثبات على المبادئ الوطنية والقومية.وأشار العيسوي إلى أن الأردن، وعلى مدى سنوات طويلة، شكّل بقيادته الهاشمية نموذجًا فريدًا في الثبات على المبادئ، والانتصار للحق، والدفاع عن المظلوم، بما يعكس إرثًا هاشميًا عريقًا وقيادة حكيمة يقودها جلالة الملك.وبين العيسوي أن هذا التراث القيادي، الممزوج بحكمة المسؤولية وصدق الرؤية، جعل من الأردن حالة متميزة في المنطقة، تجمع بين الاستقرار والأمن والثقة الشعبية، وبين الالتزام بالمبادئ الوطنية والدور الفاعل في القضايا العربية والدولية.وأكد العيسوي أن ما يتمتع به الأردن من قيادة هاشمية حكيمة واستقرار سياسي وأمن وأمان، وصون لمكتسباته الوطنية، إلى جانب وعي أبنائه وثقافتهم وانتمائهم، وضعه في مصاف الدول القادرة على مواجهة التحديات الإقليمية المعقدة بثقة وهدوء، مستندًا إلى قاعدة صلبة من الثقة الشعبية والقيادة الحكيمة.

من جهتهم، عبر المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بجلالة الملك وبقيادته الهاشمية الحكيمة، مؤكدين أن الأردنيين يقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم الهاشمية، وسيبقون الجنود الأوفياء لمواقف جلالة الملك، يفتدون الأردن بالمهج والأرواح، ويترجمون ولاءهم بالفعل والعمل في كل الميادين، مشددين على أن الالتفاف حول القيادة هو عنوان قوة الأردن ومنعته في مواجهة التحديات.

وأكدوا أن جلالة الملك يمثل رمز العزيمة، الذي يكرس وقته وجهده لرفعة الأردن وأمنه واستقراره.

وأوضحوا أن فلسطين ستبقى في وجدان الأردنيين قضيتهم المركزية، وأن مواقف جلالة الملك في جميع المحافل الدولية تمثل عنواناً للشرف القومي وللالتزام التاريخي الذي لا يتزعزع.

وأضافوا إلى أن جلالة الملك هو صوت الحق في العالم، ومدافع صلب عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس، وأن الأردنيين جميعاً يفاخرون بمواقفه السياسية والإنسانية الشجاعة.