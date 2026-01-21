الحكومة تتجه لطرح فرصة استثمارية لطريق بديل مدفوع بين عجلون وعمّان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستعد الحكومة لطرح فرصة استثمارية لإنشاء طريق بديل مدفوع الرسوم بين عجلون وعمّان، وفق نظام التصميم، والبناء، والتمويل، والتشغيل، والنقل، لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.



ووفق بيانات حكومية فإن المشروع سيكون بطول 15 كم لإنشاء وصلة مباشرة بين طريق عمّان-إربد (الطريق السريع 35) وطريق عجلون-إربد (الطريق 55).



وأظهرت الموازنة العامة لسنة 2026، أن الحكومة رصدت للمشروع 4 ملايين دينار في العام 2026 (إعادة تقدير)، و500 ألف دينار تقديرية للسنة 2026، ومليون دينار تأشيرية لكل من عامي 2027، و2028.



الحكومة، أعلنت في تشرين الأول الماضي عن بدء تطبيق النظام المعدّل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق، إذ بوشر تطبيقها على طريق الحرانة-العمري.



واستثنى النظام المركبات وسيارات الشحن الحكومية والعسكرية وسيارات الإسعاف ومركبات الوفود الرسمية بأنواعها من دفع رسوم المرور.



ويأتي تطبيق مفهوم الطرق البديلة كنموذج لمشروع تعمل الحكومة عليه منذ العام 2007، وطرح للتنفيذ ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.



وزارة الأشغال العامة، أكدت أن مفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم لن يطبق على أي طريق في المملكة مفتوح حاليا ويستخدم من قبل المواطنين، وأن المشروع سيشمل فقط فتح طرق جديدة أو استكمال الطرق الدائرية التي فتحت أجزاء منها ويحتاج استكمالها لمبالغ كبيرة حيث ستطرح تلك الأجزاء كفرص استثمارية لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.



كما تجدد الوزارة التأكيد على أنه لن تفرض رسوم مرور على أي طريق بدون وجود طريق بديل مجاني مواز للطريق مدفوع الرسوم، كما تشدد على أنها مستمرة في أداء دورها في صيانة وإدامة الطرق في كافة مناطق المملكة، حيث من المنتظر أن يسهم بدء العمل بمفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم إلى توفير مورد مالي جديد يدعم جهود صيانة وإعادة تأهيل الطرق.



وحدد النظام، الذي نشر في الجريدة الرسمية، تعرفة المرور لطريق الحرّانة العمري، وقتها في المنطقة الواقعة بين قصري عمرة والحرّانة باتجاه الحدود السعودية بـ 85 قرشا للمركبات الصغيرة بما فيها مركبات الشحن الصغيرة والمتوسطة وحافلات الركاب بكافة أحجامها، و2.5 دينار عن سيارات الشحن البالغ حجمها أربعة محاور فأكثر.