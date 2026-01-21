ترامب: لن أستخدم القوة للاستحواذ على غرينلاند

403
ترامب: لن أستخدم القوة للاستحواذ على غرينلاند
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأميركية، لن تستخدم القوة للاستحواذ على غرينلاند من الدنمارك.
وأضاف ترامب، في كلمة ألقاها الأربعاء خلال منتدى دافوس المنعقد في سويسرا، أن الولايات المتحدة أنقذت غرينلاند، وأعادتها إلى الدنمارك بعد الحرب العالمية الثانية.
وبين أن "الولايات المتحدة أقامت قواعد عسكرية في غرينلاند من أجل الدنمارك، ونحن قاتلنا من أجل الدنمارك".
