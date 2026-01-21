ترامب: لن أستخدم القوة للاستحواذ على غرينلاند

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأميركية، لن تستخدم القوة للاستحواذ على غرينلاند من الدنمارك.



وأضاف ترامب، في كلمة ألقاها الأربعاء خلال منتدى دافوس المنعقد في سويسرا، أن الولايات المتحدة أنقذت غرينلاند، وأعادتها إلى الدنمارك بعد الحرب العالمية الثانية.



وبين أن "الولايات المتحدة أقامت قواعد عسكرية في غرينلاند من أجل الدنمارك، ونحن قاتلنا من أجل الدنمارك".