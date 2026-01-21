المواصفات تحصل على اعتمادية منح شهادة المنتج العضوي من الوكالة التركيّة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس، حصول مديرية شهادات المطابقة على الاعتماد لخدمة منح شهادة المنتج العضوي (ORGANIC) من قبل وكالة الاعتماد التركية، بعد استيفائها لكل المتطلبات الفنية والإجرائية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، ما يشكّل خطوة نوعية تعزز من موثوقية الشهادة على المستوى الوطني والدولي.



وأشارت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء إلى أن هذا الاعتماد يأتي تتويجًا لجهود المديرية في تطوير أنظمتها، ورفع كفاءة كوادرها من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عمليات التدقيق ومنح الشهادات، بما ينسجم مع المعايير الدولية، كما يعكس التزامها المستمر بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية والكفاءة الفنية.



وقالت "يُعد هذا الإنجاز خطوة محورية لدعم المنتج الوطني العضوي، وحماية المستهلكين وتعزيز ثقتهم بجودة وسلامة المنتجات المحلية وتعزيز الثقة بشهادات المنتج العضوي الصادرة عن المديرية، كما يساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات العضوية وزيادة فرص التصدير للأسواق العالمية".



وأكدت المؤسسة أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطتها المستمرة في الارتقاء بخدمات منح شهادات المطابقة بما يتواءم مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يسهم في تشجيع الاستثمار في قطاع المنتجات العضوية، انسجاماً مع الخطط الوطنية نحو الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.



ويعد هذا الاعتماد بحسب بيان المؤسسة؛ جزء من الاعتمادات التي حصلت عليها المديرية في مجالات مختلفة مثل: منح شهادات المطابقة وعلامة الجودة الأردنية، ومنح شهادة الممارسات الزراعية الجيدة (.GLOBALG.A.P)، ومنح شهادات الحلال للأغذية وغيرها، مما يعكس التزامها بالمعايير الدولية لتلبية متطلبات الهيئات المانحة لشهادات المطابقة وفقًا للمواصفات الدولية لضمان جودة وموثوقية الشهادات الصادرة عنها.