بعد 12 عاما من الإغلاق... حسان يفتتح فندق كراون بلازا البترا

افتتح رئيس الوزراء جعفر حسَّان فندق كراون بلازا البترا المغلق منذ عام 2012م، عقب تسريع أعمال تحديثه وتطويره خلال الشهور الثلاثة الماضية.



رئيس الوزراء كان قد تفقَّد الفندق العائدة مُلكيَّته لصندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، في شهر تشرين الأول الماضي، ووجَّه بتسريع أعمال تحديثه، وتشغيله مطلع العام الجاري.



الفندق يشكل مرفقا سياحيا إضافيَا لمدينة البترا، ويضم 143 غرفة منها 62 غرفة فندقية و81 شاليها، ويوفر قرابة 200 فرصة عمل وأولوية التوظيف فيه لأبناء وبنات المجتمع المحلي.