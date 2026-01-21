  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بعد 12 عاما من الإغلاق... حسان يفتتح فندق كراون بلازا البترا

بعد 12 عاما من الإغلاق... حسان يفتتح فندق كراون بلازا البترا

2026-01-21 10:07:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح رئيس الوزراء جعفر حسَّان فندق كراون بلازا البترا المغلق منذ عام 2012م، عقب تسريع أعمال تحديثه وتطويره خلال الشهور الثلاثة الماضية.


رئيس الوزراء كان قد تفقَّد الفندق العائدة مُلكيَّته لصندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، في شهر تشرين الأول الماضي، ووجَّه بتسريع أعمال تحديثه، وتشغيله مطلع العام الجاري.


الفندق يشكل مرفقا سياحيا إضافيَا لمدينة البترا، ويضم 143 غرفة منها 62 غرفة فندقية و81 شاليها، ويوفر قرابة 200 فرصة عمل وأولوية التوظيف فيه لأبناء وبنات المجتمع المحلي.

MENAFN21012026000208011052ID1110631304

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث