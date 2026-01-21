الإدارة المحلية توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجّهت وزارة الإدارة المحلية البلديات، بتكثيف جهودها ضمن الحملة الوطنية للتشجير والتخضير في جميع مناطق بلديات المملكة يوم غد الخميس، ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى زراعة أكثر من 250 ألف شجرة خلال العام الحالي، لتوسيع الرقعة الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي في مختلف محافظات المملكة.



وأكدت الوزارة أن الحملة التي انطلقت مطلع العام الحالي، تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى حماية البيئة، والتخفيف من آثار التغير المناخي، وتحقيق أثر بيئي مستدام، إضافة إلى دعم جهود التنمية المستدامة على المستوى المحلي.



وأوضحت أن الحملة تنفذها كوادر البلديات، وكوادر وزارة الشباب، وعدد من المؤسسات الوطنية والمتطوعين، مبينة أن برنامج التشجير والتخضير يهدف أيضا إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي البيئي، وإشراك الشباب بشكل مباشر في حماية الموارد الطبيعية وصونها للأجيال المقبلة، إلى جانب تحسين المشهد البيئي والحضري في مناطق البلديات كافة.



وأشارت الوزارة إلى أهمية الشراكة مع وزارة الشباب في تنفيذ المبادرات البيئية والتنموية على المستوى المحلي، من خلال برنامج "التطوع الأخضر"، واستخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتضمن استدامة الأشجار.



وثمّنت وزارة الإدارة المحلية جهود جميع الجهات الشريكة والمتطوعين، مؤكدة أن استمرار تنفيذ هذه الحملة يعكس التزام الوزارة بدورها في دعم المبادرات البيئية الوطنية، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والعمل المشترك لحماية البيئة الأردنية.