جامعة مؤتة تعلن مواعيد جديدة للامتحانات المؤجلة

أعلنت جامعة مؤتة، اليوم الأربعاء، عن المواعيد الجديدة لامتحانات الجلسة الأولى التي تم تأجيلها يوم الأربعاء الموافق 14/1/2026 بسبب الظروف الجوية.



وأوضحت الجامعة أن المواعيد الجديدة على النحو التالي: أولًا: امتحانات (الجلسة الأولى) يوم الأحد الموافق 25/1/2026 الساعة العاشرة صباحًا في القاعات نفسها التي أُعلن عنها سابقًا،

ثانيًا: الامتحانات المحوسبة لمادتي تاريخ العلوم عند العرب وبرمجة قواعد البيانات يوم الأحد الموافق 25/1/2026 الساعة 2:30 بعد الظهر.