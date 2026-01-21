  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
جامعة مؤتة تعلن مواعيد جديدة للامتحانات المؤجلة

2026-01-21 10:06:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة مؤتة، اليوم الأربعاء، عن المواعيد الجديدة لامتحانات الجلسة الأولى التي تم تأجيلها يوم الأربعاء الموافق 14/1/2026 بسبب الظروف الجوية.


وأوضحت الجامعة أن المواعيد الجديدة على النحو التالي: أولًا: امتحانات (الجلسة الأولى) يوم الأحد الموافق 25/1/2026 الساعة العاشرة صباحًا في القاعات نفسها التي أُعلن عنها سابقًا،
ثانيًا: الامتحانات المحوسبة لمادتي تاريخ العلوم عند العرب وبرمجة قواعد البيانات يوم الأحد الموافق 25/1/2026 الساعة 2:30 بعد الظهر.

