نائب : شريحة الكهرباء غير العادلة ترفع فواتير ديسمبر ويناير

نائب : شريحة الكهرباء غير العادلة ترفع فواتير ديسمبر ويناير
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - قال النائب ايمن ابو هنية: لدينا مشكلة بشرائح الكهرباء غير العادلة وهي تسبب في قفزات كبيرة في قيمة فواتير شهري ١٢ و١.
وطالب رئيس الوزراء بايجاد حلول لذلك وتشخيص المشكلة تشخصيا حقيقيا بما يخدم المواطنين.
