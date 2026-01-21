  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
نائب : شريحة الكهرباء غير العادلة ترفع فواتير ديسمبر ويناير

2026-01-21 07:12:37
خبرني - قال النائب ايمن ابو هنية: لدينا مشكلة بشرائح الكهرباء غير العادلة وهي تسبب في قفزات كبيرة في قيمة فواتير شهري ١٢ و١.

وطالب رئيس الوزراء بايجاد حلول لذلك وتشخيص المشكلة تشخصيا حقيقيا بما يخدم المواطنين.

