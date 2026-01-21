  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
صالح العرموطي: لم نعتد على هدايا من الحكومة للشعب الفقير

2026-01-21 07:12:37
خبرني - قال النائب صالح العرموطي: استغربت من سؤال احد الإعلاميين قبل بدء الجلسة عن وجود هدية من الحكومة للشعب.

وأضاف: اجبت اننا لم نعتد على هدايا من الحكومة للشعب الفقير المعدم.
وبين اني اهمس لرئيس الحكومة بالاستماع الى صوت الشعب وتقديم لهم أي هدايا.
وأضاف اقترح عدم حديث النواب مع الوزراء خلال الجلسة وعلى الأمانة العامة اتخاذ قرار بذلك.

