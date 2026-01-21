صالح العرموطي: لم نعتد على هدايا من الحكومة للشعب الفقير
خبرني - قال النائب صالح العرموطي: استغربت من سؤال احد الإعلاميين قبل بدء الجلسة عن وجود هدية من الحكومة للشعب.
وأضاف: اجبت اننا لم نعتد على هدايا من الحكومة للشعب الفقير المعدم.
وبين اني اهمس لرئيس الحكومة بالاستماع الى صوت الشعب وتقديم لهم أي هدايا.
وأضاف اقترح عدم حديث النواب مع الوزراء خلال الجلسة وعلى الأمانة العامة اتخاذ قرار بذلك.
