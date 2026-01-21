لفتة من رونالدو بعد تتويج السنغال بـ"الكان"

MENAFN - Al-Bayan) جاءت لفتة كريستيانو رونالدو بعد نهائي كأس أمم أفريقيا لتعكس تقديرًا خاصًا لما حققه منتخب السنغال، بعدما حرص النجم البرتغالي على تهنئة زميله ساديو ماني عقب التتويج القاري.

وكشف النجم السنغالي ساديو ماني عن تلقيه مكالمة هاتفية من كريستيانو رونالدو، زميله في نادي النصر، عقب نهاية المباراة النهائية، حيث بادره بالتهنئة على الفوز باللقب الإفريقي.

وأوضح ماني أن رونالدو تابع المباراة النهائية أمام المغرب من بدايتها وحتى صافرة النهاية، وحرص على الإشادة بالأداء الذي قدمه المنتخب السنغالي.

وجاءت هذه اللفتة بعد تتويج منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على منتخب المغرب في المباراة النهائية التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وأبرز هذا التواصل حجم الصدى العالمي الذي حظي به التتويج السنغالي، في ظل الاهتمام الذي أبداه أحد أبرز نجوم كرة القدم في العصر الحديث بمتابعة الحدث الإفريقي.