أربيلوا يعيد رقمًا غائبًا عن ريال مدريد

أعاد ألفارو أربيلوا رقمًا تاريخيًا إلى سجل ريال مدريد الأوروبي، بعدما قاد الفريق لبداية مميزة في دوري أبطال أوروبا، أعادت إلى الأذهان انطلاقات نادرة غابت عن النادي الملكي لسنوات طويلة.

وحقق ريال مدريد فوزًا عريضًا على موناكو بنتيجة 6-1، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، في أول ظهور أوروبي لأربيلوا على رأس القيادة الفنية للفريق.

وسجل هذا الانتصار عودة رقم تهديفي لم يتحقق منذ 12 عامًا، حيث أصبح أربيلوا ثالث مدرب في تاريخ ريال مدريد ينجح في تسجيل ستة أهداف أو أكثر في أول مباراة أوروبية له، لينضم إلى قائمة نادرة تضم أسماء تاريخية في سجل النادي.

ويعود آخر ظهور مماثل إلى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بينما يبقى الرقم الأعلى مسجلًا باسم الإسباني مانويل فيليتاس، الذي قاد ريال مدريد لفوز كاسح بسباعية نظيفة في ظهوره الأوروبي الأول عام 1959.

وجاءت السداسية لتؤكد جاهزية اللاعبين ذهنيًا وفنيًا، وقدرتهم على ترجمة الأفكار الجديدة داخل الملعب، ومثلت هذه البداية دفعة قوية لأربيلوا، الذي دخل سجل المدربين أصحاب الانطلاقات التاريخية في النادي الملكي، في خطوة تعزز الثقة قبل المراحل المهمة من البطولة القارية.