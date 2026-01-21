أربيلوا يعيد رقمًا غائبًا عن ريال مدريد

أربيلوا يعيد رقمًا غائبًا عن ريال مدريد
وحقق ريال مدريد فوزًا عريضًا على موناكو بنتيجة 6-1، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، في أول ظهور أوروبي لأربيلوا على رأس القيادة الفنية للفريق.
وسجل هذا الانتصار عودة رقم تهديفي لم يتحقق منذ 12 عامًا، حيث أصبح أربيلوا ثالث مدرب في تاريخ ريال مدريد ينجح في تسجيل ستة أهداف أو أكثر في أول مباراة أوروبية له، لينضم إلى قائمة نادرة تضم أسماء تاريخية في سجل النادي.
ويعود آخر ظهور مماثل إلى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بينما يبقى الرقم الأعلى مسجلًا باسم الإسباني مانويل فيليتاس، الذي قاد ريال مدريد لفوز كاسح بسباعية نظيفة في ظهوره الأوروبي الأول عام 1959.
وجاءت السداسية لتؤكد جاهزية اللاعبين ذهنيًا وفنيًا، وقدرتهم على ترجمة الأفكار الجديدة داخل الملعب، ومثلت هذه البداية دفعة قوية لأربيلوا، الذي دخل سجل المدربين أصحاب الانطلاقات التاريخية في النادي الملكي، في خطوة تعزز الثقة قبل المراحل المهمة من البطولة القارية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment