محمد الوالي يكشف سر مشاركته أساسياً مع الوصل بعد رحلة كفاح

MENAFN - Al-Bayan) أكد محمد علي الوالي، حارس مرمى الوصل، ثقته الكبيرة بقدرة فريقه على التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين، خلال الموسم الحالي، بعد أن أنهى ((الإمبراطور)) الدور الأول من المنافسة برصيد 25 نقطة في المركز الرابع.



وقال الوالي في رده على سؤال ((البيان)) حول المنافسة وتتويج فريقه باللقب: ((بإذن الله وليش لا))، مشيراً إلى أن الوصل يملك كل المقومات، التي تؤهله للمضي قدماً في سباق البطولة التي تشهد صراعاً قوياً بين أندية المقدمة.



وتحدث الوالي عن مشاركته أساسياً في الموسم الحالي مناصفة مع زميله خالد السناني بعد رحلة كفاح، مؤكداً أن ذلك جاء نتيجة اجتهاد كبير من المجموعة داخل أرضية الملعب، وخصوصاً حراس المرمى، وقال: ((المشاركة في الأول والأخير قرار المدرب، هو من يحدد من يلعب، ومن يجلس على الدكة، ونحن كوننا لاعبين واجبنا بذل الجهد الكامل، والحفاظ على الجاهزية لخدمة الوصل بأفضل صورة ممكنة، والسعي للمحافظة على نظافة الشباك)).



وأشار حارس الوصل إلى الدعم الكبير الذي وجده من إدارة النادي والجهاز الفني، ذاكراً أن الدعم شجعه على التطور، معلقاً على توقعه بالمشاركة بعد غيابه في المواسم الماضية عن اللعب أساسياً، بقوله: ((كنت أتوقع ذلك بنسبة 50%، رغم الابتعاد الطويل واصلت اجتهادي والجميع منحني دافعاً كبيراً للمواصلة، وأنا قاتلت واجتهدت حتى حظيت بالفرصة)).



وأضاف: ((المهم بالنسبة لي دائماً هو تفوق الوصل، أياً كان الحارس الذي يقع عليه الاختيار، سواء أنا أو بقية زملائي، لأن هدفنا واحد وهو خدمة الفريق)).



واختتم محمد علي الوالي تصريحاته بالتأكيد على أن طموحات الوصل كبيرة في بقية مشوار الموسم، مشدداً على أن الفريق يعمل بكل قوة لإسعاد الجماهير، ومتمنياً أن يحالفهم التوفيق في تحقيق الطموحات والأهداف التي يسعون إليها.