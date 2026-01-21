4 عرب في التشكيلة المثالية لكأس أفريقيا ومحمد صلاح خارج القائمة

MENAFN - Al-Bayan) أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأربعاء، عن التشكيلة المثالية لبطولة كأس أمم أفريقيا ((المغرب 2025)).



وضمت التشكيلة المثالية لـ((الكان)) 4 لاعبين عرب فقط، هم جميعاً من المنتخب المغربي، حارس المرمى ياسين بونو، أشرف حكيمي، براهيم دياز ونصير مزراوي، في غياب لأي لاعب مصري، بما في ذلك محمد صلاح نجم ليفربول رغم وصول ((الفراعنة)) إلى المربع الذهبي.



وتوج المنتخب السنغالي بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، عقب الفوز على المغرب بعد تمديد الوقت 1- صفر في المباراة، وفيما يلي التشكيلة المثالية لكأس أمم أفريقيا 2025:



حراسة المرمى: ياسين بونو.



خط الدفاع: كالفين باسي (نيجيريا)، موسى نياخات (السنغال)، أشرف حكيمي (المغرب)، نصير مزراوي (المغرب).



وسط الميدان: إدريسا غي (السنغال)، أديمولا لوكمان (نيجيريا)، باب غايي (السنغال).



خط الهجوم: براهيم دياز (المغرب)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا)، ساديو ماني (السنغال).