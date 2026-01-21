طوارئ في البرتغال بسبب تمثال رونالدو

MENAFN - Al-Bayan) شهدت البرتغال حالة طوارئ أمنية عقب واقعة الاعتداء على تمثال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في جزيرة ماديرا، بعد إقدام شاب على إضرام النار في النسخة البرونزية المقامة قرب متحف ((CR7)) بمدينة فونشال، ما استدعى تحركًا فوريًا من الأجهزة الأمنية.

وباشرت الشرطة البرتغالية إجراءاتها بتطويق محيط التمثال وتعزيز التواجد الأمني، بالتزامن مع فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها، خاصة بعد تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة إشعال النيران ونشره من قبل الفاعل نفسه.

وأوضحت السلطات أن فرقها نجحت في تحديد هوية المشتبه به، وتعمل على تعقبه تمهيدًا لضبطه، مؤكدة أن التحقيق يشمل مراجعة التسجيلات المحيطة بالموقع والاستماع إلى الشهود، مع إخضاع التمثال لفحص فني لتحديد حجم الأضرار الناتجة عن الحريق.

ويعد تمثال رونالدو أحد أبرز المعالم السياحية في ماديرا، مسقط رأس اللاعب، وقد سبق نقله عام 2016 بعد تعرضه لمحاولات تخريب، ما جعل السلطات تشدد إجراءات الحماية حوله في مناسبات سابقة، وهو ما عاد إلى مجددًا عقب الحادث الأخير.

وفي السياق ذاته، شددت الجهات الرسمية على أن أي اعتداء على المعالم العامة سيواجه بإجراءات قانونية صارمة، مؤكدة حرصها على حماية الرموز الرياضية والثقافية التي تمثل قيمة معنوية وسياحية للبلاد، في وقت لا تزال فيه التحقيقات مستمرة حتى استكمال الصورة الكاملة للواقعة.