الشارقة يواجه الغرافة في كأس السوبر الإماراتي القطري

MENAFN - Al-Bayan) يدفع الشارقة بكل أوراقه المتاحة عندما يلتقي مضيفه الغرافة القطري عند الساعة الثامنة من مساء غدٍ الخميس، على ملعب استاد ثاني بن جاسم في الدوحة، ضمن مواجهة كأس السوبر الإماراتي القطري في نسخته الثالثة، ساعياً إلى ظهور قوي وتحقيق اللقب الثاني له في الموسم الحالي.



ويخوض الشارقة اللقاء بدافع كبير، بعد فوزه مؤخراً بلقب كأس السوبر الإماراتي على حساب شباب الأهلي، واضعاً نصب عينيه إضافة بطولة جديدة تعوض إخفاقاته في بقية البطولات المحلية، بعدما بات خارج دائرة المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين ((منطقياً))، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 14 نقطة، إلى جانب خروجه من بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في موسم لم يكن مرضياً لجماهيره، مع مواصلة مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة.



ويُدرك الشارقة أن التتويج بلقب السوبر الإماراتي القطري قد يكون طوق النجاة لموسمه الحالي، وفرصة لإرضاء جماهيره بعد فترة شهدت تراجعاً في المستوى والنتائج، رغم التحسن الملحوظ الذي طرأ على أداء الفريق في الآونة الأخيرة عقب تولي خوسيه مورايس مهمة القيادة الفنية، حيث نجح في التتويج بكأس السوبر الإماراتي بعد عشرة أيام فقط من استلامه المهمة، وكان الشارقة قد عزز معنوياته بفوزه في الجولة الماضية من الدوري على كلباء بنتيجة 3 ـ 1، قبل أن يغادر أمس إلى الدوحة في حالة معنوية جيدة، استعداداً لمواجهة الغد بطموحات كبيرة.



في المقابل، لن تكون مهمة الشارقة سهلة أمام الغرافة، الذي يقدم موسماً مميزاً، ويتصدر جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 31 نقطة من 13 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات وتعادلاً مقابل خسارتين، كما يدخل اللقاء منتشياً بفوزه الأخير على العربي بنتيجة 2 ـ 1،



وأكمل الغرافة تحضيراته للمواجهة وسط اهتمام كبير من إدارته، التي تابعت التدريبات عن قرب ورفعت شعار الفوز باللقب الأول في الموسم الحالي، واضعة كامل تركيزها على المباراة التي تحظى بمتابعة واهتمام جماهيري واسع، ما ينذر بمواجهة قوية ومفتوحة على جميع الاحتمالات.