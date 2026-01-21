الشارقة يواجه الغرافة في كأس السوبر الإماراتي القطري

الشارقة يواجه الغرافة في كأس السوبر الإماراتي القطري
ويخوض الشارقة اللقاء بدافع كبير، بعد فوزه مؤخراً بلقب كأس السوبر الإماراتي على حساب شباب الأهلي، واضعاً نصب عينيه إضافة بطولة جديدة تعوض إخفاقاته في بقية البطولات المحلية، بعدما بات خارج دائرة المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين ((منطقياً))، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 14 نقطة، إلى جانب خروجه من بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في موسم لم يكن مرضياً لجماهيره، مع مواصلة مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويُدرك الشارقة أن التتويج بلقب السوبر الإماراتي القطري قد يكون طوق النجاة لموسمه الحالي، وفرصة لإرضاء جماهيره بعد فترة شهدت تراجعاً في المستوى والنتائج، رغم التحسن الملحوظ الذي طرأ على أداء الفريق في الآونة الأخيرة عقب تولي خوسيه مورايس مهمة القيادة الفنية، حيث نجح في التتويج بكأس السوبر الإماراتي بعد عشرة أيام فقط من استلامه المهمة، وكان الشارقة قد عزز معنوياته بفوزه في الجولة الماضية من الدوري على كلباء بنتيجة 3 ـ 1، قبل أن يغادر أمس إلى الدوحة في حالة معنوية جيدة، استعداداً لمواجهة الغد بطموحات كبيرة.
في المقابل، لن تكون مهمة الشارقة سهلة أمام الغرافة، الذي يقدم موسماً مميزاً، ويتصدر جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 31 نقطة من 13 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات وتعادلاً مقابل خسارتين، كما يدخل اللقاء منتشياً بفوزه الأخير على العربي بنتيجة 2 ـ 1،
وأكمل الغرافة تحضيراته للمواجهة وسط اهتمام كبير من إدارته، التي تابعت التدريبات عن قرب ورفعت شعار الفوز باللقب الأول في الموسم الحالي، واضعة كامل تركيزها على المباراة التي تحظى بمتابعة واهتمام جماهيري واسع، ما ينذر بمواجهة قوية ومفتوحة على جميع الاحتمالات.
