تسديدة الجمال والمخاطرة.. قصة "بانينكا" أخطر طرق تنفيذ ركلات الجزاء

كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن ركلة الجزاء التي أهدرها إبراهيم دياز، نجم منتخب المغرب، في اللحظات الأخيرة من نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، أمام منتخب السنغال الذي توج بطلاً للبطولة القارية. وتعرض دياز، بعد تلك الركلة إلى الانتقاد بعدما سددها بطريقة ((بانينكا))، وتصدى لها الحارس السنغالي إدوارد ميندي، لينضم النجم المغربي إلى قائمة تضم العديد من النجوم الذين أهدروا ركلات جزاء شهيرة، ومنهم الإيطالي روبرتو باجيو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.وزاد من النقد الموجه إلى دياز، أن تسديد ركلات الجزاء بطريقة ((بانينكا))، يعتبرها الكثيرون استهانة بالمنافس لأنها تعتمد على جمالية التسديد أكثر من الجدية والتركيز، ولكن ما سر إطلاق هذا المسمى على تلك الطريقة في التسديد؟



تعد ((بانينكا))، واحدة من أكثر تقنيات تنفيذ ركلات الجزاء إثارة للجدل في كرة القدم، لما تحمله من جرأة ومخاطرة عالية، وتعتمد على تسديد الكرة بلمسة خفيفة من الأسفل، لترتفع قليلاً ثم تسقط بهدوء في منتصف المرمى، مستغلة اندفاع حارس المرمى إلى أحد الجانبين قبل لحظة التنفيذ.

وارتبط اسم هذه الركلة باللاعب التشيكي أنتونين بانينكا، الذي قدمها إلى العالم للمرة الأولى خلال نهائي بطولة أمم أوروبا عام 1976، عندما خدع حارس مرمى ألمانيا الغربية سيب ماير، مسجلاً ركلة الترجيح الحاسمة التي منحت تشيكوسلوفاكيا اللقب القاري.



وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل 2-2، عقب الوقتين الأصلي والإضافي، ولجأ الفريقان إلى أول ركلات ترجيح في تاريخ نهائي البطولة، وبعد تسجيل الركلات السبع الأولى، أهدر الألماني أولي هونيس ركلته، لتصبح النتيجة 4-3 لتشيكوسلوفاكيا.

وعندها تقدم بانينكا لتنفيذ الركلة الخامسة وسط ضغط هائل، وتظاهر بالتسديد إلى أحد الجانبين، ما دفع الحارس سيب ماير للارتماء يساراً، قبل أن يضع الكرة بهدوء في منتصف المرمى، وأصبحت الركلة واحدة من أشهر لحظات كرة القدم، لترسخ اسم ((بانينكا)) في التاريخ.



ومنذ ذلك الحين، انتقلت تسديدة ((بانينكا)) إلى ملاعب العالم، ونفذها بنجاح عدد كبير من النجوم، ومن بينهم فرانشيسكو توتي، في نصف نهائي يورو 2000، وزين الدين زيدان، في نهائي كأس العالم 2006، وأندريا بيرلو في يورو 2012، وليونيل ميسي، في الدوري الإسباني عام 2015 أمام خيتافي.

ورغم سحرها، لم تكن تسديدة ((بانينكا)) دائماً طريقاً للنجاح، إذ فشل في تنفيذها عدد من النجوم، من بينهم بريندون سانتالاب، نيمار، سيرخيو أغويرو، ميكائيل لاندرو، أنطونيو كال، رحيم ستيرلينغ، روبين فان بيرسي، كريستيانو رونالدو، وألكساندر باتو.



وبين النجاح والإخفاق، تبقى تسديدة بانينكا رمزاً للجرأة والثقة، ولحظة فاصلة قد تخلّد اللاعب في الذاكرة، أو تضعه في مرمى الانتقادات، لكنها في جميع الأحوال تظل واحدة من أكثر لقطات كرة القدم إثارة وجمالاً، لأن غالباً ما يلجأ إليها لاعبون يتمتعون بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على تحمل عواقب الفشل.