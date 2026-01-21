ريال مدريد وأرسنال ولشبونة وتوتنهام.. عندما يصنع الكبار الأرقام المدهشة في دوري الأبطال

MENAFN - Al-Bayan) البعض يصنع التاريخ، والآخر لا يعلم ماذا جرى؟ هذا ما حدث في اليوم الأول من الجولة السابعة لبطولة الأندية الأوروبية أبطال الدوري، يوم عرف انتصارات تاريخية، وأرقاماً قياسية جماعية وفردية ربما ستظل لسنوات طويلة.



من ملعب أسبميرا التابع لنادي بودو- جليمت في أقصى شمال القارة، حيث النقطة الأقرب إلى القطب الشمالي، وحتى سان سيرو في إيطاليا مروراً بلشبونة البرتغالية، لندن العاصمة البريطانية، وحتماً هناك في مدريد التي استحقت عن جدارة لقب عاصمة دوري أبطال أوروبا، معقل الريال النادي الأكثر تتويجاً في تاريخ المسابقة.



فرضت الأرقام نفسها في ليلة لا يبدو أنها ستتكرر قريباً، فاجتماع هذه الأرقام في ليلة واحدة نادراً ما حدث.



لنبدأ من هناك من أقصى الشمال، من أسبميرا الذي عرف نتيجة للتاريخ نتيجة هي الأولى من نوعها، الفوز الأول للوافد الجديد للبطولة، بعد سلسلة 3 خسائر ومثلها من التعادلات، جاء أول انتصار لنادي بودو/ في دوري الأبطال، انتصار للتاريخ ولو اكتفى به في مشوراه هذا أو حتى في السنوات المقبلة لكفاه، الفوز على مانشستر سيتي الذي توج باللقب عام 2023، ويدخل وبقوة ضمن المرشحين للتتويج مع نهاية هذا الموسم، ليتمكن الفريق الوافد إلى دوري الأبطال من خطف انتصار مستحق، بعد الفوز على مان سيتي 3 – 1 في ليلة ستكون خالدة في تاريخ الفريق النرويجي.



ماستانتونو بصمة أولى في حضرة العمالقة



وفي سنتياغو بيرنابيو وضع الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو بصمة أولى في سجله مع النادي الملكي، خطوة أولى لليافع البالغ من العمر 18 عاماً و159 يوماً، خطوة أولى مهمة بعد أن سجل الهدف الثالث لريال مدريد في شباك موناكو، وللصدف باتو هو ثالث أصغر لاعب في تاريخ النادي الملكي يسجل في الأبطال بعد البرازيلي أندريك 18 عاماً و58 يوماً والأسطورة راؤول غوانزاليس 18 عاماً و113 يوماً، ليكتب لنفسه صفحة جديدة ويدخل إلى دائرة الضوء في ليلة كبيرة زينها إنجاز تاريخي للنجم الفرنسي مبابي.



مبابي والطريق إلى تحطيم رقم رونالدو



فليلة البرنابيو تابعت كيف شق الفرنسي كليان مبابي الطريق نحو رقم قياسي جديد، وصل المهاجم الفرنسي إلى 11 هدفاً في مرحلة المجموعات في موسم واحد بدوري الأبطال، بعد هدفيه في مرمى موناكو، ليعادل الرقم القياسي السابق المسجل باسم الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في مرحلة دور المجموعات لموسم 2015 ـ 2016، إلا أن النجم الفرنسي يملك فرصة كسر هذا الرقم إذا نجح في التسجيل في المباراة الأخيرة لريال مدريد في مرحلة المجموعات لهذا الموسم لينفرد بذلك بالرقم القياسي.



سان جيرمان.. خسارة أولى بعد 13 عاماً



ويبدو أن الكرة البرتغالية تعرف كيف تحقق الإنجازات على حساب باريس سان جيرمان حامل لقب البطولة، الذي تعرض للخسارة الثانية له في البطولة هذا الموسم الذي يدافع فيه عن لقبه ولكنها المرة الأولى منذ نحو 13 عاماً التي يخسر فيها الفريق الفرنسي بدوري الأبطال أمام أحد الأندية من خارج الدوريات الخمسة الكبرى، حيث خسر على ملعب سبورتينغ لشبونة 1 ـ 2، لتأتي هذه بعد سنوات من آخر خسارة له أمام فريق من خارج الدوريات الكبرى، وتحديداً أمام بنفيكا البرتغالي في ديسمبر عام 2013، لعب خلالها الفريق 32 مباراة في الأبطال أمام أندية من خارج الدوريات الخمسة الكبرى، ولم يعرف فيها الخسارة.



رقم غريب لتوتنهام



قد يكون الفوز في 4 مباريات على الأرض أمراً عادياً خاصاً من فريق بإمكانيات توتنهام الذي فاز في المباريات الأربع التي لعبها على أرضه في دوري الأبطال هذا الموسم، آخرها أمام بروسيا دورتموند الألماني 2 ـ 0، لكن الغريب والمدهش في الأمر أن توتنهام نجح فقط في الفوز مرتين على أرضه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 11 مباراة لعبها حتى الآن في وايت هارت لاين.



7 تسعد أرسنال



ويبدو أن الرقم 7 هو رقم الحظ للنادي اللندني الآخر أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، فبعد مرور 22 جولة على البطولة الإنجليزية يقف أرسنال في الصدارة بفارق 7 نقاط عن مان سيتي، في الوقت الذي حقق الفوز السابع على التوالي في دوري الأبطال على ملعب إنتر وصيف البطولة في الموسم الماضي.

وحقق أرسنال رقماً هو الأول في تاريخه بدوري الأبطال بعد الفوز في 7 مباريات على التوالي، ليقف في المركز الثاني في سلسلة الانتصارات المتتالية بعد مانشستر سيتي الذي حقق 10 انتصارات على التوالي في موسم 2024.



مباريات اليوم الأول من الجولة السابعة كشفت إلى حد ما كيف يمكن أن يكون مستقبل أرسنال وريال مدريد وتوتنهام وسان جيرمان في دوري الأبطال هذا الموسم، فالنادي اللندني المتصدر أكد قدراته في ملعب صعب هو سان سيرو، وريال مدريد صاحب الرقم القياسي استعاد توازنه بالسداسية في مرمى موناكو، وأكد توتنهام أن مشواره هذا الموسم يركز أكثر على دوري الأبطال، بينما حصل سبورتينغ لشبونة على جرعة معنوية كبيرة على حساب سان جيرمان البطل الذي تراجع مستواه عن الموسم الماضي.