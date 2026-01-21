المنطقة العسكرية الشرقية تُحبط 5 محاولات لتهريب المواد المخدرة في عملية نوعية
عمان 21 كانون الثاني (بترا)- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الأربعاء، وضمن منطقة مسؤوليتها، 5 محاولات لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، جرى تنفيذها باستخدام بالونات موجهة بأجهزة إلكترونية متطورة أُطلقت بالتزامن بقصد تشتيت جهد وحدات حرس الحدود والإفلات من المراقبة.
وتمكنت وحدات حرس الحدود، من خلال المراقبة والرصد الدقيق، من اكتشاف جميع المحاولات في مواقع مختلفة، حيث جرى إحباط محاولتين في موقع الإطلاق ضمن عملية نوعية، فيما جرى التعامل مع ثلاث محاولات أخرى وإسقاط البالونات وضبط حمولتها داخل الأراضي الأردنية.
وجرى تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنها ماضية في تسخير جميع قدراتها وإمكاناتها لمنع عمليات التهريب والتسلل، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره.
