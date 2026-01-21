  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
المنطقة العسكرية الشرقية تُحبط 5 محاولات لتهريب المواد المخدرة في عملية نوعية

2026-01-21 07:07:56
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا)- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الأربعاء، وضمن منطقة مسؤوليتها، 5 محاولات لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، جرى تنفيذها باستخدام بالونات موجهة بأجهزة إلكترونية متطورة أُطلقت بالتزامن بقصد تشتيت جهد وحدات حرس الحدود والإفلات من المراقبة.
وتمكنت وحدات حرس الحدود، من خلال المراقبة والرصد الدقيق، من اكتشاف جميع المحاولات في مواقع مختلفة، حيث جرى إحباط محاولتين في موقع الإطلاق ضمن عملية نوعية، فيما جرى التعامل مع ثلاث محاولات أخرى وإسقاط البالونات وضبط حمولتها داخل الأراضي الأردنية.
وجرى تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنها ماضية في تسخير جميع قدراتها وإمكاناتها لمنع عمليات التهريب والتسلل، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره.
--(بترا)
ل م/ ن ح
21/01/2026 14:14:30

MENAFN21012026000117011021ID1110630049

