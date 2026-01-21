  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
98.2 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

2026-01-21 07:07:55
عمان 21 كانون الثاني (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، عند 98.20 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 94.10 دينار لجهة الشراء.
وحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 112.30 و 87.30 و 68.30 دينار على التوالي.
21/01/2026 14:55:07

