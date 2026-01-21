98.2 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
عمان 21 كانون الثاني (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، عند 98.20 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 94.10 دينار لجهة الشراء.
وحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 112.30 و 87.30 و 68.30 دينار على التوالي.
21/01/2026 14:55:07
