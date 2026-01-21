الملك يستقبل وزير الخارجية التونسي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا) – استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، في لقاء تناول العلاقات الأخوية المتينة بين الأردن وتونس وشعبيهما، وسبل تعزيز التعاون.

ونقل وزير الخارجية رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس التونسي قيس سعيّد، أكد فيها حرص تونس على توطيد الشراكة مع الأردن في مختلف المجالات.

وتم التطرق إلى آخر التطورات إقليميا ودوليا، إذ أكد جلالته أهمية توحيد الجهود العربية لوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، مجددا التأكيد على ضرورة الالتزام باتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة التونسية لدى المملكة مفيدة الزريبي.

