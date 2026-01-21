الملك يستقبل وزير الخارجية التونسي
عمان 21 كانون الثاني (بترا) – استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، في لقاء تناول العلاقات الأخوية المتينة بين الأردن وتونس وشعبيهما، وسبل تعزيز التعاون.
ونقل وزير الخارجية رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس التونسي قيس سعيّد، أكد فيها حرص تونس على توطيد الشراكة مع الأردن في مختلف المجالات.
وتم التطرق إلى آخر التطورات إقليميا ودوليا، إذ أكد جلالته أهمية توحيد الجهود العربية لوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، مجددا التأكيد على ضرورة الالتزام باتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة التونسية لدى المملكة مفيدة الزريبي.
--(بترا)
ي ط/ ن ح
.
21/01/2026 15:03:08
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment