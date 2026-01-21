كشف سبب وفاة نجم الشطرنج الأميركي بعمر 29 عاما

كشف سبب وفاة نجم الشطرنج الأميركي بعمر 29 عاما
خبرني - أعلنت السلطات في ولاية نورث كارولينا السبب الرسمي لوفاة لاعب الشطرنج الأميركي الكبير دانييل ناروديتسكي عن عمر 29 عاما، بعد أشهر من غيابه المفاجئ عن الساحة الرياضية.
وأكد تقرير السموم الرسمي الصادر عن مكتب كبير الأطباء الشرعيين أن ناروديتسكي توفي نتيجة تسمم عرضي بعد تناول مزيج من الأدوية والمخدرات، من بينها الميثامفيتامين والأمفيتامين، بالإضافة إلى مركبات من نبات كراتوم مثل الميتراجينين و7‐هيدروكسي ميتراجينين، وهي مواد ذات تأثير نفسي قوية.
ووجد اللاعب بلا نبض داخل منزله في شارلوت بولاية نورث كارولينا في 19 أكتوبر 2025، وتم الإعلان عن وفاته في موقع الحادث.
وتشير الوثائق إلى أن الشرطة كانت فتحت تحقيقا أوليا في وفاته كاحتمال تسمم خطأ أو جرعة زائدة، بعد أن عثر عليه من قبل أصدقائه غير مستجيب على أريكة في منزله.
قبل وفاته، كان ناروديتسكي يواجه ضغطا نفسيا كبيرا في الأشهر السابقة، بعد أن اتهمه بطل العالم السابق فلاديمير كرامنيك باتهامات غير مؤكدة بالغش في ألعاب الشطرنج عبر الإنترنت، وهو ما أثار نقاشات واسعة في المجتمع الشطرنجي وأثر على المزاج العام حول اللاعب.
ناروديتسكي لم يكن معروفا فقط بمهارته في اللعب، بل أيضا بدوره كمعلم ومعلق ومؤثر في عالم الشطرنج عبر محتواه التعليمي على منصات مثل YouTube وTwitch، حيث حظي بشعبية كبيرة بين عشاق اللعبة عبر العالم.
