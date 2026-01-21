كشف سبب وفاة نجم الشطرنج الأميركي بعمر 29 عاما

خبرني - أعلنت السلطات في ولاية نورث كارولينا السبب الرسمي لوفاة لاعب الشطرنج الأميركي الكبير دانييل ناروديتسكي عن عمر 29 عاما، بعد أشهر من غيابه المفاجئ عن الساحة الرياضية.

وأكد تقرير السموم الرسمي الصادر عن مكتب كبير الأطباء الشرعيين أن ناروديتسكي توفي نتيجة تسمم عرضي بعد تناول مزيج من الأدوية والمخدرات، من بينها الميثامفيتامين والأمفيتامين، بالإضافة إلى مركبات من نبات كراتوم مثل الميتراجينين و7‐هيدروكسي ميتراجينين، وهي مواد ذات تأثير نفسي قوية.

ووجد اللاعب بلا نبض داخل منزله في شارلوت بولاية نورث كارولينا في 19 أكتوبر 2025، وتم الإعلان عن وفاته في موقع الحادث.

وتشير الوثائق إلى أن الشرطة كانت فتحت تحقيقا أوليا في وفاته كاحتمال تسمم خطأ أو جرعة زائدة، بعد أن عثر عليه من قبل أصدقائه غير مستجيب على أريكة في منزله.

قبل وفاته، كان ناروديتسكي يواجه ضغطا نفسيا كبيرا في الأشهر السابقة، بعد أن اتهمه بطل العالم السابق فلاديمير كرامنيك باتهامات غير مؤكدة بالغش في ألعاب الشطرنج عبر الإنترنت، وهو ما أثار نقاشات واسعة في المجتمع الشطرنجي وأثر على المزاج العام حول اللاعب.

ناروديتسكي لم يكن معروفا فقط بمهارته في اللعب، بل أيضا بدوره كمعلم ومعلق ومؤثر في عالم الشطرنج عبر محتواه التعليمي على منصات مثل YouTube وTwitch، حيث حظي بشعبية كبيرة بين عشاق اللعبة عبر العالم.