الاحتلال يحتجز شابا عند باب المغاربة
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء، شابا عند باب المغاربة، في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال احتجزت شابا لم تعرف هويته بعد، داخل غرفة المراقبة، عند أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك أبواب المسجد الأقصى.
