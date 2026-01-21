  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الاحتلال يحتجز شابا عند باب المغاربة

2026-01-21 07:05:57
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء، شابا عند باب المغاربة، في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال احتجزت شابا لم تعرف هويته بعد، داخل غرفة المراقبة، عند أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك أبواب المسجد الأقصى.

